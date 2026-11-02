Fanoušci jsou fantastičtí, říká nový obránce McCormack

Graeme, jaký byl zápas proti Karlovým Varům? Jak byste tohle utkání zhodnotil?
Bylo to takové nahoru, dolů. Na začátku jsme prohrávali, ale myslím, že jsme zareagovali dobře. Přesilovka splnila svůj účel. Měli jsme dobrou energii, začali jsme si vytvářet nějaké akce. S týmem a systémem už se cítím o něco pohodlněji. Myslím si, že když si věříme a hrajeme na puku, dokážeme předvádět opravdu dobrý hokej.
Soupeř byl ale od začátku nebezpečný a dal první gól. Pamatujete si tu gólovou situaci?
Byl to takový klasický gól z české ligy. Bitva před brankou, poté to tam někdo sklepl ze vzduchu. Přesně tohle jsou ty malé rozdíly v téhle lize. Letos je to strašně vyrovnané a je to prostě o těch soubojích.
Co bylo potřeba do druhé třetiny zlepšit?
Myslím, že jen energii a sebevědomí na puku. V tomhle týmu máme spoustu dobrých hokejistů. A myslím, že kluci jako Lanty (Róbert Lantoši) a další, si svou práci dělají, ale zbytek týmu musí taky zabrat, věřit si a přispět. A myslím, že to je to, na čem musíme dál pracovat.
A jaká byla druhá třetina? Podařilo se snížit.
Přesně tak, přesilovková lajna tam šla a udělala svou práci. Byla tam dobrá energie, podobný typ akce jako u jejich prvního gólu , dostat puk před branku. Pak přišla pěkná teč od Belzyho (Parkera Bella) a přesně takové góly pak rozhodují.
A jak vlastně došlo k trejdu z Hradce do Motoru? Seběhlo se to hodně rychle...
To je spíše otázka na generální manažery a sportovní ředitele. Vypadá to, že já jsem byl jeden z posledních, kdo se to dozvěděl. Takže já i moje rodina jsme jen reagovali na situaci, museli jsme se sbalit celkem rychle a přesunout se sem. Ale jak už jsem říkal, realizační tým a všichni kluci jsou skvělí a vřele mě přivítali. Fanoušci jsou fantastičtí. Už se zabydlujeme a moc se nám tu líbí.
Máte nějaká očekávání po přesunu do Českých Budějovic?
Samozřejmě, všichni chceme vyhrávat. Dostal jsem šanci a jsem součástí klubu. Chci tvořit víc akcí v útoku a zároveň být spolehlivější v obraně. Momentálně mi věří a dávají mi hodně času na ledě, takže jim to musím oplatit a hrát dál lépe. Udělám cokoli, aby tým získal první výhru s mojí účastí.