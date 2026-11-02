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Fanoušci jsou fantastičtí, říká nový obránce McCormack

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Motoru poslední utkání před reprezentační přestávkou nevyšlo. Jihočeši podlehli Karlovým Varům o jednu branku. Utkání zhodnotil obránce Graeme McCormack, pro něhož se jednalo o první utkání před domácími příznivci po dokončeném trejdu.
Fanoušci jsou fantastičtí, říká nový obránce McCormack

Fanoušci jsou fantastičtí, říká nový obránce McCormack

Zdroj: Banes Motor České Budějovice
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 11:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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