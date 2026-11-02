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Nad americkým městem se vytvořilo neviditelné víko. Pod ním se vzduch změnil v jed

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Donora byla průmyslové město, kde byli lidé na kouř z továren zvyklí. Na konci října 1948 se však nad údolím usadily vrstvy vzduchu tak, že zplodiny neměly kam odejít. Během několika dnů zemřelo dvacet obyvatel a tisíce dalších onemocněly. Katastrofa vysvětlila, jak může zdánlivě obyčejné počasí proměnit znečištění v život ohrožující událost.
Nad americkým městem se vytvořilo neviditelné víko. Pod ním se vzduch změnil v jed

Nad americkým městem se vytvořilo neviditelné víko. Pod ním se vzduch změnil v jed

Doba čtení 11 min

Článek byl publikován 02.11.2026 11:12

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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