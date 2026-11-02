Elektrická deka v zásuvce stojí jen pár korun. Spočítali jsme, kolik zaplatíte za hodinu i celý měsíc jejího provozu

Elektrická deka místo topení? Za měsíc vás může stát méně než šálek kávy denně! Pokud si také rádi dopřáváte komfort v podobě elektrické deky, podívejte se na výpočet, kolik stojí provoz při používání jednu hodinu i více denně.
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Když se venku ochladí, nemusíte hned zapínat kotel na plný výkon. Především v těchto dnech, kdy teploty klesají, ale ještě nepadají pod bod mrazu, se vyplatí místo zapínání topení sáhnout po vyhřívané elektrické dece.
Mnozí z nás se domnívají, že jde o ekonomičtější variantu než například zapnutý přímotop. Je tomu skutečně tak? Připravili jsme proto výpočet, kolik stojí hodina provozu elektrické deky v závislosti na různém příkonu a době používání. Přidáváme také pravidla, která se vyplatí dodržovat kvůli bezpečnosti.
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Kolik stojí hodina provozu elektrické deky?
Pro výpočet, kolik stojí hodina provozu elektrické deky, je rozhodující především výkon uvedený na štítku výrobku a cena elektřiny. Pro modelový příklad jsme použili průměrnou cenu 6 Kč za 1 kWh.
Vzorec pro výpočet:
Spotřeba v kWh = příkon ve wattech ÷ 1 000 × počet hodin.
Cena provozu = spotřeba v kWh × cena elektřiny za kWh.
Například deka s příkonem 100 W spotřebuje za hodinu při nepřetržitém provozu 0,1 kWh. Při ceně 6 Kč/kWh zaplatíte 0,60 Kč.
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Kolik zaplatíte za den a měsíc?
Podívejte se do následující tabulky, která vám přesně ukáže jednotlivé modelové příklady při používání elektrické deky každý den po dobu 30 dnů.
|Příkon deky
|1 hodina
|2 h denně
|4 h denně
|8 h denně
|60 W
|0,36 Kč
|22 Kč/měsíc
|43 Kč/měsíc
|86 Kč/měsíc
|100 W
|0,60 Kč
|36 Kč/měsíc
|72 Kč/měsíc
|144 Kč/měsíc
|150 W
|0,90 Kč
|54 Kč/měsíc
|108 Kč/měsíc
|216 Kč/měsíc
Tento modelový příklad uvádí orientační výpočet při odběru na plný výkon. Skutečná spotřeba se může lišit, pokud termostat po zahřátí deku vypíná nebo její výkon částečně omezuje.
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Jak nastavení teploty ovlivňuje spotřebu?
|Nastavení
|Co lze očekávat
|Spotřeba
|Nízké
|Udržování mírného tepla
|Závisí na modelu
|Střední
|Výraznější zahřívání
|Závisí na modelu
|Vysoké
|Rychlejší nebo intenzivnější ohřev
|Závisí na modelu
Přesná spotřeba jednotlivých modelů se nedá určit bez údajů výrobce nebo měření spotřeby energie. Nejvyšší nastavení může znamenat vyšší odběr, ale po dosažení požadované teploty může řídicí jednotka příkon omezit.
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Na co si dát pozor při používání?
Používání elektrické deky by mělo probíhat za podmínek, které zajistí vaši maximální bezpečnost. Před zapnutím zkontrolujte deku, přívodní kabel i ovladač. Pokud objevíte poškozenou izolaci, spálená místa nebo obnažené vodiče, deku odpojte a přestaňte ji používat.
Deka by se neměla zapínat pomačkaná, přeložená nebo zatížená jinými předměty, které mohou bránit odvodu tepla. Deku nepoužívejte mokrou a nepokládejte na ni termofor. Vždy se řiďte pokyny výrobce, především tehdy, pokud deku používáte během spánku.
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💡 Tip redakce PlanetaEkonomiky.cz:
Chcete-li snížit náklady spojené s používáním elektrické deky, používejte ji jen po dobu, kdy ji skutečně potřebujete. Zvolte nejnižší příjemné nastavení. Před nákupem porovnejte příkon, automatické vypnutí a termostat. Důležitější, než samotný počet stupňů na ovladači je skutečná spotřeba elektrického proudu.
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Autor: Kristýna Franclová
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