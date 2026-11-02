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Elektrická deka v zásuvce stojí jen pár korun. Spočítali jsme, kolik zaplatíte za hodinu i celý měsíc jejího provozu

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Elektrická deka v zásuvce - Komfort, který si na podzim zamiluje mnoho z nás, ale kolik stojí její provoz a na co si dát pozor

Elektrická deka v zásuvce - Komfort, který si na podzim zamiluje mnoho z nás, ale kolik stojí její provoz a na co si dát pozor

Zdroj: Planeta Ekonomiky
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 11:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta ekonomiky

PlanetaEkonomiky.cz se zaměřuje především na osobní finance a ekonomická témata, která mají přímý dopad na peněženky českých domácností. Vysvětluje spoření, investování, hypotéky, důchody nebo rodinné rozpočty a ukazuje, jak se v nabídce finančních možností lépe orientovat. Vedle praktických...

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