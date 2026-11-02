Vydra nedal metr od brány a zachránil Bohemians. Fanoušci Sparty zpochybňují, jestli má nosit kapitánskou pásku

Je 79. minuta, Bohemians hrají pátou minutu bez vyloučeného Petra Mirvalda a Sparta sevřela domácí ve vlastním vápně. Míč se vrací do malého vápna, propadá za obránce k zadní tyči a tam stojí úplně volný Patrik Vydra. Brána je odkrytá, brankář Frühwald mimo hru. Vydra se natahuje na dlouhou nohu a míč pošle vedle. Zápas skončil 0:0 a právě tahle situace se během večera stala symbolem celé sparťanské ztráty. Ne proto, že by Vydra byl jediným viníkem, ale proto, že měl na rukávu kapitánskou pásku.
Tutovka, která neskončila v síti
Vydra po utkání nic nezastíral. Pro Oneplay Sport řekl, že sám neví, jestli mu míč špatně skočil, nebo ho trefil patou. „To musí být gól,“ dodal. Mluvil i o tom, co Spartu pálí dlouhodobě: tým si šance vytváří, ale neproměňuje je, a přichází tak o body.
Situace přitom vypadala jako dokonalé vyvrcholení tlaku. Mirvald dostal červenou kartu v 74. minutě a Sparta šla do závěru s hráčem navíc. Gól v 79. minutě by v Ďolíčku před 6 198 diváky nejspíš rozhodl. Proti deseti, s takřka čtvrthodinou do konce, by Bohemians jen těžko hledali cestu zpátky.
Místo toho domácí přežili. Fanouškovská nadsázka, že je kapitán Sparty „zachránil“, sedí v tom smyslu, že zahodil nejjasnější příležitost celého večera. Celou pravdu ale neříká. Frühwald podle zápasových statistik zasáhl šestkrát a Sparta vynechala víc šancí, než by si mohla dovolit.
Čísla, která bolí víc než jedna minela
Podle zápasového detailu na Onlajny.com to byl zápas na jednu bránu:
|Statistika
|Bohemians
|Sparta
|Držení míče
|31 %
|69 %
|Střely na branku
|0
|6
|Rohy
|5
|10
|Očekávané góly (xG)
|neuvedeno
|3,11
Očekávané góly přes tři znamenají, že z takových šancí by průměrný tým dal zhruba tři branky. Sparta nedala ani jednu. Bohemians za celý zápas nevyslali jedinou střelu na branku Sparty, a přesto si odnesli bod.
Vydra navíc nebyl sám. Trenér Brian Priske v rozhovoru pro Rádio Impuls jmenoval šance Juráska, Alcócera, Singhateha i Brunese. Vydru veřejně nepotopil. Řekl, že z podobné pozice by jeho záložník normálně skóroval, problém podle něj ale leží jinde: „Nejde o vytváření šancí, ale o dotlačení míče do branky.“
Ta věta shrnuje sparťanský podzim přesněji, než by si klub přál. Podle Českých novin Sparta nedala gól ve čtvrtém z posledních pěti soutěžních zápasů. Z posledních šesti vyhrála jediný a venku v lize uspěla jen dvakrát ze sedmi pokusů. Po 13 kolech je čtvrtá s 23 body a skóre 25:13. Na Slavii ztrácí osm bodů, na druhou Sigmu a třetí Mladou Boleslav bod. Stejný počet bodů má pátý Liberec, který má zápas k dobru.
Podle nás jde o střeleckou a výsledkovou krizi, nikoli o rozpad týmu. Sparta umí soupeře přitlačit. Jen to na tabuli nevidí.
Páska, která ve Spartě váží víc než jinde
Proč se tolik emocí soustředilo právě na Vydru? Na sociálních sítích se podle shrnutí serveru Ruik objevovalo, že takovou šanci „snad nejde nedat“, padaly ironické poznámky o „kapitánovi roku“ a otázky, proč vůbec dohrál celý zápas. Jde o hlas části fanoušků, ne o průzkum. Nálada je ale čitelná.
Klíčem je hierarchie. Sparta 28. srpna oznámila, že po Haraslínovi přebírá pásku Adam Karabec a jeho zástupcem bude Vydra. Karabec ale od října chybí kvůli zranění, takže pásku nosí Vydra. Proti Bohemians tedy nastoupil jako kapitán pro konkrétní zápas, ne jako dlouhodobá jednička. Žádná zpráva o tom, že by vedení řešilo, komu pásku svěřit místo něj, zatím nepřišla. Otázka fanoušků zní spíš jinak: má být při Karabcově absenci první volbou právě Vydra?
Citlivost tématu sahá dál do minulosti. V červnu 2024 odešel do Girony Ladislav Krejčí, který jako kapitán dovedl Spartu k obhajobě titulu i domácímu poháru. Měl status tahouna potvrzený trofejemi a jeho vliv na kabinu byl vidět i zvenku. Od té doby klub hledá nástupce. Řešili se Haraslín, Sörensen, Karabec, a teď Vydra, který se navíc do role lídra vrací po dlouhém zranění.
Rádio Impuls už před sezonou upozorňovalo, že ani ostatní zkušení hráči nejsou jednoznačná řešení. Jaroslav Zelený pamatuje obě titulové sezony, ale není typický vůdčí typ. Pavel Kadeřábek zase nemusí mít jisté místo v sestavě. Dá se tedy předpokládat, že bez Karabce Sparta nemá kandidáta, na kterého by se fanoušci shodli. Vydra v Ďolíčku dostal chvíli, která mohla jeho pozici utvrdit. Nevyužil ji.
Střídání, které rozčílilo tribuny
Do debaty se zamíchal i osmnáctiletý odchovanec Hugo Sochůrek. Do A-týmu poprvé nakoukl v lednu, na jaře odehrál deset soutěžních zápasů a podepsal víceletou smlouvu. V Ďolíčku začal v základu, ale už v 61. minutě ho nahradil Irving. Mannsverk šel dolů až v 78. minutě za Vojtu, Vydra dohrál celé utkání.
Priske své rozhodnutí podle dostupných zdrojů veřejně nevysvětlil. Podle nás mohlo jít o snahu přidat Irvingovu rozehrávku a standardní situace, které proti zatažené obraně dávají smysl. Pro část fanoušků to ale vypadalo jako trest pro mladíka, zatímco zkušenější spoluhráči zůstali na hřišti. Ve chvíli, kdy kapitán zahodí tutovku, takové otázky dostanou ostřejší hranu.
Bournemouth a Plzeň: týden, který rozhodne o náladě
Prostor na rozjímání Sparta nemá. Ve čtvrtek 5. listopadu od 18:45 hostí na Letné v Evropské lize Bournemouth, potvrzuje kalendář UEFA. Anglický celek přijede v ostré formě: po třech kolech má plný počet devíti bodů a skóre 8:1, Sparta čtyři body a skóre 5:3. Zápas půjde na kanálech Sport 1, Sport 2 a Nova Sport 5.
V neděli 8. listopadu od 18:00 pak Sparta hraje v Plzni, přenos nabídne Oneplay Sport 1. Některé starší rozpisy uváděly sobotu, aktuální televizní program počítá s nedělí.
Sestava na Bournemouth zatím známá není. Pokud Karabec nebude ani tentokrát připravený, Vydra zůstává logickou volbou pro pásku. Tlak na Priskeho přitom sílí. Ruik spekuluje, že bez výhry v jednom z obou zápasů by mohla přijít na řadu i otázka trenéra. Oficiální ultimátum ale klub nezveřejnil.
Vydrova minela z Ďolíčku zůstane na sestřizích ještě dlouho. Mnohem víc o Spartě ale říká scéna kolem ní: devadesát minut tlaku, šest střel na branku, soupeř bez jediné střely na branku, a na konci prázdná kolonka u skóre. Kapitán, který by takový zápas dotlačil, Spartě zatím chybí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle