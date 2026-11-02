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Milan Peroutka na svého partnera z Novy nedá dopustit. Jednu věc ale od něj nikdy nepřijme: „Chci uspět sám"

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Zpěvák a muzikálový herec Milan Peroutka mluví o manželovi Dominikovi s neskrývaným obdivem. Profesní protekci přes TV Nova ale odmítá i jako hypotézu.
Milan Peroutka na svého partnera z Novy nedá dopustit. Jednu věc ale od něj nikdy nepřijme: „Chci uspět sám"

Milan Peroutka na svého partnera z Novy nedá dopustit. Jednu věc ale od něj nikdy nepřijme: „Chci uspět sám"

Zdroj: Nextfoto
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 11:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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