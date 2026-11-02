Kráska z WWE odhodila zápasnický kostým a ukázala postavu v bikinách. Na pláži ji doplnil nečekaný společník

Pláž, růžové bikiny na šňůrky a v náručí prasátko, které by se vešlo do kabelky. O kousek vedle stejná žena u bazénu: černý horní díl, džíny, sluneční brýle a tenký řetízek kolem pasu. Vypadá to na obyčejný volný víkend kohokoli, kdo má slunce a foťák. Jenže tahle žena v americkém univerzitním zápasení tři roky nenašla přemožitelku a ještě na konci srpna 2026 držela pás ženské divize americké wrestlingové organizace WWE. Co se mezi ztrátou titulu a těmihle snímky odehrálo, dohledala redakce MMAmag ve výsledcích WWE a v záznamech ze živých akcí.
Dvě fotky, o kterých se rozepsaly wrestlingové weby
Z textů dvou wrestlingových webů, které redakce MMAmag prošla, plyne shodný popis série: u bazénu černý horní díl bikin, džíny, brýle a řetízek kolem pasu, na pláži růžové bikiny na šňůrky a malé prasátko v náručí. O snímcích psaly Ringside News 27. října 2026 a o den později Wrestlezone.
Kendal Greyová je americká wrestlerka WWE a bývalá šampionka ženské divize NXT, tedy značky, ve které firma buduje novou generaci hvězd. Zápasnická databáze Cagematch u ní uvádí datum narození 15. června 2001, je jí tedy 25 let.
Snímky se navíc neobjevily v náhodném týdnu. Greyová je zveřejnila krátce poté, co se vrátila do ringu po večeru, ve kterém přišla o titul.
Mezi ztrátou pásu a návratem do ringu uběhlo 46 dní
Titul jí 30. srpna 2026 na turnaji NXT Heatwave vzala Kelani Jordanová. WWE v oficiálních výsledcích popsala závěr zápasu tak, že vyzyvatelka „využila přetrvávající potíž Kendal Greyové s pravým uchem a rovnováhou“. A jen pro pořádek: WWE sama sebe označuje za sports entertainment, tedy zábavní show se scénářem, ne za zápas podle pravidel MMA.
Pak Greyová z programu zmizela. Vrátila se 15. října 2026 na živé akci WWE NXT v kanadském Kitcheneru, kde porazila Karmen Petrovicovou; napsal o tom 411Mania a stejný výsledek vede i Cagematch.
Rozestup mezi oběma daty si redakce MMAmag spočítala: od 30. srpna do 15. října 2026 uplynulo 46 dní. Pauza přitom neskončila jediným zápasem.
- 30. srpna 2026: prohraný titulový zápas s Kelani Jordanovou na NXT Heatwave
- 15. října 2026: návrat v Kitcheneru, výhra nad Karmen Petrovicovou
- 16. a 17. října 2026: další vystoupení v Sudbury a v Gatineau
- 27. a 28. října 2026: o nových fotkách píší Ringside News a Wrestlezone
Mezi návratem a oběma texty tak leží 12 až 13 dní. Počítáno od data článků, ne od data příspěvku samotného.
Pás mezitím zůstal tam, kam v srpnu putoval. Ke 2. listopadu 2026 je šampionkou NXT dál Jordanová, která titul obhájila na Halloween Havoc proti Wren Sinclairové. S Greyovou se znovu potkala 20. října, kdy na ni podle zápisu WWE zaútočila.
Na pláži působí drobně a nenápadně. V jejím sportovním životopise je ale číslo, které si s tím obrazem spojíte jen těžko.
Bilance 61:0 a jméno, pod kterým ji vybojovala
Pod občanským jménem Peyton Prussinová zápasila za Life University v americké univerzitní soutěži NAIA. Za tři roky nasbírala 61 výher a ani jednu porážku, jednu sezonu zavřela s bilancí 20 výher a nula porážek a získala tři národní tituly v řadě. V roce 2023 ji program NAIA vede jako šampionku váhy do 109 liber (zhruba 49 kg) a Life University ji tehdy uvedla mezi šesti finalistkami prvního ročníku ankety o nejlepší americkou univerzitní zápasnici.
Oficiální profil WWE a univerzitní zápisy položila redakce MMAmag vedle sebe a narazila na rozdíl: každý zdroj mlčí o tom, co zdůrazňuje ten druhý. WWE v přehledu úspěchů vypíše titul šampionky NXT a výhru v Iron Survivor Challenge 2025, přesnou univerzitní bilanci ale nerozepisuje. Texty Life University z roku 2023 naopak končí u žíněnky a o pozdějších pásech nevědí.
Pojítko mezi oběma životopisy dodala sama firma. Když Greyovou 29. března 2024 uváděla v pořadu NXT Level Up, popsala ji jako „trojnásobnou národní šampionku v zápase s bilancí 61:0 na Life University“. Prodávala tedy to, co si přinesla z žíněnky, ne to, co se naučila v ringu.
Proč ale plážová fotka jedné wrestlerky zajímá web o bojových sportech?
Proč z plážového snímku mluví zápasnice
ANALÝZA Dosah téhle série nedělají bikiny. Dělá ho kalendář. Snímky obletěly wrestlingové weby 46 dní poté, co Greyová přišla o pás, a necelé dva týdny po jejím návratu do ringu. Obě data stojí v oficiálních výsledcích WWE a v záznamu ze živé akce v Kitcheneru.
WWE dlouhodobě staví na tom, že její hvězdy mají život i mimo scénář, a Greyová k tomu má navíc rekord, který jí firma připisovala už v den debutu. Fotka funguje líp než prohlášení. Netvrdí nic, a přesto po pauze připomene, že je zpátky.
Prasátko v náručí a 61 zápasů bez porážky nejsou protiklad. Jsou to dvě strany jedné kariéry, kterou si Greyová po pádu z titulové pozice skládá znovu. Nejsilnější na tom snímku totiž není, co má na sobě, ale kdy se objevil.
Zdroj: MMAMAG.cz
Autor: Tomáš Stupka