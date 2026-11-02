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Kráska z WWE odhodila zápasnický kostým a ukázala postavu v bikinách. Na pláži ji doplnil nečekaný společník

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Jedna fotka z pláže, jedna od bazénu a na obou žena, kterou v americkém univerzitním zápasení tři roky nikdo neporazil. Bilance 61:0 a prasátko v objetí k sobě sedí líp, než to na první pohled vypadá.
Kráska z WWE odhodila zápasnický kostým a ukázala postavu v bikinách. Na pláži ji doplnil nečekaný společník

Kráska z WWE odhodila zápasnický kostým a ukázala postavu v bikinách. Na pláži ji doplnil nečekaný společník

Zdroj: WWE
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 02.11.2026 11:34

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Tento článek byl publikován ze zdrojů MMAMAG.cz

Kde končí slova, nastupuje oktagon. MMA Mag.cz sleduje svět smíšených bojových umění bez servítků – přináší novinky, rozbory zápasů, přestupy, statistiky i zákulisní dění ze světa, kde rozhodují vteřiny, taktika a tvrdý trénink. Čtenáři se dostanou k informacím o domácí i světové scéně – od UFC...

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