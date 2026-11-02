Děti z Chůvy k pohledání po 30 letech: Grace prorazila v Californication, Maggie je zrzka a Brighton zmizel z obrazovek

Chůva k pohledání, FOTO: Columbia TriStar Domestic Television / distr. TV Nova Chůva k pohledání, FOTO: Columbia TriStar Domestic Television / distr. TV Nova Chůva k pohledání, FOTO: Columbia TriStar Domestic Television / distr. TV Nova Chůva k pohledání, FOTO: Columbia TriStar Domestic Television / distr. TV Nova Chůva k pohledání, FOTO: Columbia TriStar Domestic Television / distr. TV Nova
Nejmladší dcera z populárního sitcomu Chůva k pohledání z devadesátých let dnes nosí tmavé blond vlasy a prorazila v seriálu Californication. Své dětství před kamerou ale Madeline Zima nevidí vůbec růžově. Proměnou prošla i její seriálová sestra Nicholle Tom, která loni vyměnila blond mikádo za ohnivě červenou barvu, a jejich bratr Benjamin Salisbury naopak showbyznys úplně opustil. Malá Grace se cítila jako rekvizita
Nejmladší ze sourozenců Sheffieldových byla chytrolínka Grace, která díky zkušenostem z terapií často fungovala jako hlas rozumu. Její představitelka
však na tehdejší natáčení nevzpomíná v dobrém. Madeline Zima „Na place Chůvy k pohledání prostě chyběla laskavost a citlivost. Chovali se ke mně spíš jako k rekvizitě než jako k lidské bytosti,“ řekla v rozhovoru pro The TV Page.
Přesto u filmu zůstala dodnes a ze všech tří dětských herců se jí podařilo rozjet kariéru nejlépe. Dávno už nevypadá jako malá holčička a pozornost diváků si získala především jako Mia Cross v seriálu Californication, kde se nevyhnula ani odvážným scénám a definitivně se tak zbavila nálepky dětské hvězdy.
Pamatovat si ji můžete také jako Gretchen z Hrdinů nebo zlou sestru Hilary Duff ve snímku Moderní Popelka. Zahrála si i v romantickém filmu Píseň mého srdce a o pár let později posbírala epizodní role v seriálech Ty, Hodný holky, Námořní vyšetřovací služba, Beverly Hills 90210 i Upíří deníky. Režisér David Lynch ji obsadil také do pokračování kultovního Městečka Twin Peaks.
Madeline Zima pochází z rodiny, kde má herectví silnou tradici. Její dědeček pocházel z Polska a obě její mladší sestry Yvonne a Vanessa se rovněž pohybují ve světě filmu. Dnes nosí tmavé blond vlasy a v minulosti randila s hercem Joshem Radnorem, kterého proslavila role Teda Mosbyho v seriálu Jak jsem poznal vaši matku.
Z Maggie je zrzka
Nejstarší dcerou ovdovělého
byla stydlivá čtrnáctiletá Maggie, které potrhlá chůva Fran pomohla překonat její komplexy. Nicholle Tom se před kamerou pohybovala už od svých osmi let, kdy začínala v reklamách. V průběhu devadesátých let prorazila v rodinném filmu Beethoven a jeho pokračování. Později si zahrála v Deníku princezny, objevila se s Paris Hilton v komedii Až do dna a hrála ve snímcích Panika, Saturn Returns nebo Rent-an-Elf. Maxwella Sheffielda
Vždy ji charakterizovalo krátké blond mikádo, které nosila už v dobách sitcomu a které v pozdějších sériích dostalo modernější sestřih. Loni se však rozhodla pro výraznou změnu a přebarvila se na ohnivou zrzku. S herectvím to nevzdala ani po skončení slavného seriálu. „Myslím, že způsob, jakým se mi daří celé ty roky dál pracovat, spočívá v tom, že chodím na kurzy herectví, beru to velmi vážně a prostě pořád pracuju,“ vysvětlila pro The Star Scoop.
O jejím soukromí se toho moc neví. Zůstala svobodná, nemá děti a pochází z herecké rodiny. Její bratr dvojče David a starší sestra Heather se objevili v amerických telenovelách Mladí a neklidní nebo Báječní a bohatí. Na snímku níže z
Instagramu je s Madeline Zimou na nedávné akci 90s Con.
Brighton zamířil za kameru
Prostředního potomka Brightona hrál Benjamin Salisbury. Když v sitcomu začínal, bylo mu třináct let, na obrazovce ale ztvárnil desetiletého chlapce. Ve své roli exceloval a v roce 1996 dokonce získal cenu Young Artist Awards pro nejlepšího herce v komediálním seriálu. V přestávkách mezi natáčením bavil kolegy nejrůznějšími tanečními kreacemi, které je rovnou i učil.
Po skončení Chůvy k pohledání ale velkou díru do světa showbyznysu neudělal, ačkoliv měl za sebou dětské role ve filmech Captain Ron nebo Šampioni 3. Později se objevil jako asistent produkce ve sci-fi S1m0ne a menší role dostal ve filmech Red Zone a v seriálu Vražedná čísla. S herectvím se nakonec rozloučil krátkým filmem On the Brink v roce 2006.
Z Hollywoodu ale úplně nezmizel. Našel si místo u Universal Studios a dnes pracuje převážně v zákulisí za kamerou. V roce 2006 se oženil s Kelly Murkey, mají spolu tři děti a od té doby se drží stranou veřejného zájmu. Výjimku udělal pouze v roce 2020, kdy se připojil k virtuálnímu čtení scénáře z pilotního dílu, kde se sešla původní herecká sestava.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( glam, thelist).