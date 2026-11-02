Pastrňák překonal legendu Bergerona a přepsal historii Bostonu. Na klíčový gól mu přihrál Pavel Zacha

Sobota 31. října 2026, TD Garden, první třetina proti Chicagu. Michael DiPietro zachytí střelu, puk skončí u Pavla Zachy ve vlastním pásmu a ten bez zaváhání pošle bekhendem dlouhý pas přes půl kluziště. Pastrňák ho chytí v plné rychlosti a jede sám na Arvida Söderbloma. Kličkou si puk připraví a ve 13:05 ho pošle nad lapačku pod horní tyčku. Skóre 1:1, Bergeron překonán o jediný gól a kapitán Bruins sám na třetím místě klubové historie. Odpoledne přitom teprve začínalo. Boston ještě ve třetí třetině prohrával 2:4 a zápas nakonec vyhrál 5:4 v prodloužení.
Gól, který zastavil rozjeté Chicago
Hosté vedli od přesilovkové trefy Antona Frondella. Patrick Kane si u ní připsal 900. asistenci v NHL a stal se 21. hráčem v historii a prvním Američanem s takovým číslem. Z aktivních hráčů má víc asistencí jen Sidney Crosby. Chicago tak mělo vlastní oslavu a hrozilo, že ji z první třetiny odveze s náskokem.
Pastrňákova trefa tomu zabránila. Vítězná nebyla, přesto podle nás šlo o jeden z nejdůležitějších momentů zápasu. Boston po dvou venkovních porážkách potřeboval rychle odpovědět, a odpověď přišla z hole hráče, který je od začátku sezony 28. kapitánem v historii klubu.
Pastrňák si po zápase zásluhy nebral. Zachovu přihrávku vyzdvihl a o Bergeronovi mluvil s respektem. „On je legenda, jsem poctěn,“ citovala ho česká verze NHL.com. Připomněl také, jak velký podíl měl Bergeron na jeho kariéře. Trenér Marco Sturm mluvil o obrovském milníku a dodal, že jeho kapitán ještě nemá hotovo.
Obrat z 2:4 a vyrovnání 12 sekund před koncem
Ve třetí třetině to dlouho vypadalo, že milník přijde v prohraném zápase. Ryan Greene v čase 9:38 a Connor Bedard ve 12:20 poslali Chicago do vedení 4:2. Hosté udávali tempo a Frondell si připsal druhý gól zápasu. Podle klubového webu Blackhawks se stal sedmým švédským teenagerem v historii NHL, který má na kontě víc než jeden zápas s alespoň dvěma góly.
Odpověď Bostonu přišla okamžitě. Mason Lohrei snížil v čase 13:06, jen 46 sekund po Bedardově trefě. Pak se dlouho nedělo nic. Bruins nakonec odvolali brankáře a Morgan Geekie po kombinaci s Charliem McAvoyem vystřelil z levého kruhu. Dvanáct sekund před koncem bylo srovnáno.
Prodloužení trvalo 2:32. Elias Lindholm se protáhl obranou a rozhodl. Chicago aspoň získalo první venkovní bod sezony, Boston vítězstvím upevnil vedení v Atlantické divizi s bilancí 10-4-1 a 21 body.
Kolik chybí na Esposita a Bucyka
Klubová tabulka střelců Bruins po sobotním zápase:
|Pořadí
|Hráč
|Góly za Boston
|1.
|Johnny Bucyk
|545
|2.
|Phil Esposito
|459
|3.
|David Pastrňák
|428
|4.
|Patrice Bergeron
|427
Na Esposita Pastrňákovi chybí 31 gólů k vyrovnání a 32 k překonání. Na Bucyka 117, respektive 118. Spočítali jsme, co z toho plyne. V aktuální sezoně má po 15 zápasech 8 gólů a 11 asistencí. Tempo 0,533 gólu na zápas by mu při 67 zbývajících utkáních přineslo zhruba 36 dalších branek a sezonu by zakončil kolem 464 gólů za Bruins.
Esposito by tak mohl padnout ještě letos, nejspíš v jarní části sezony. Sám Esposito o tom nepochybuje. Bucyk při stejném tempu představuje zhruba tři další celé sezony. Legenda Bruins ale podle NHL.com říká, že by měl radost, kdyby ho Pastrňák jednou překonal. Pokud zůstane zdravý, je to podle nás reálný cíl, ne jen zdvořilostní fráze.
Bergeron hrál o 440 zápasů víc
Čísla Pastrňákovu výjimečnost ukazují nejlépe. Na 428 gólů potřeboval 848 zápasů základní části. Bergeron se na svých 427 dostal až v 1 288. z celkových 1 294 utkání za Boston. Český útočník tak dává v průměru zhruba 0,50 gólu na zápas, Bergeron dával asi 0,33.
Srovnání má své meze. Bergeron byl v první řadě obousměrný centr, šestinásobný držitel Selkeho trofeje pro nejlepšího defenzivního útočníka, a jeho hodnota se v gólech nikdy celá neodrážela. Pastrňák je čistý střelec. Bergeron hrál za Bruins devatenáct sezon, Pastrňák, který debutoval v sezoně 2014/15, je teprve ve třinácté.
Načasování dává celé věci silnější rozměr. Bergeron bude uveden do Hokejové síně slávy v ročníku 2026 a Pastrňák ho přeskočil jen pár dní před jeho slavnostním týdnem. Bergeronova přímá reakce zatím veřejně nezazněla. Symbolika je ovšem čitelná i bez ní: muž, který Boston vedl dvě dekády, odchází do síně slávy a jeho místo v tabulce i v kabině zabírá český kapitán.
Česká stopa v bostonské historii
V Bostonu se tak potkala dvě česká jmena: Zacha přihrál, Pastrňák zakončil. Oba patří k jádru týmu a sobotní akce ukázala, jak dobře si na ledě rozumějí.
Pastrňák se zároveň zapisuje i do české hokejové historie. Podle statistik NHL je druhým nejlepším střelcem mezi hráči narozenými v Česku a Československu. Už dříve přeskočil Patrika Eliáše a před ním zůstává jen Jaromír Jágr. V bodech je v této skupině třetí.
Další příležitost přidat gól má v pondělí 2. listopadu doma proti Vegas Golden Knights. Zápas začíná v 19:00 místního času, v Česku v noci na úterý v 1:00. NHL v této sezoně vysílá Prima na kanálu Prima Sport a ve službě Prima+, všechna utkání jsou s anglickým komentářem k dispozici také přes NHL.tv na DAZN.
Bergeron v Bostonu zůstane navždy, jeho dres i jeho jméno. Na tabuli střelců už ale nad ním stojí kluk z Havířova, který za Bruins nastupoval jako jeho mladý spoluhráč a teď nosí na dresu kapitánské „C“. A na Esposita mu chybí 32 gólů.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka