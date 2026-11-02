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Thor Hushovd sní o Vingegaardovi v dresu Uno-X. Probudit ho může jediné číslo

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Jméno by se na seznam posil psalo snadno, horší by byla cifra ve vedlejší kolonce. Šéf norské stáje Uno-X Thor Hushovd by dvojnásobného vítěze Tour de France Jonase Vingegaarda rád viděl ve svém týmu. Narazil ale na jeho plat.
Thor Hushovd sní o Vingegaardovi v dresu Uno-X. Probudit ho může jediné číslo

Thor Hushovd sní o Vingegaardovi v dresu Uno-X. Probudit ho může jediné číslo

Zdroj: Le Tour de France
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 05:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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