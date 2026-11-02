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„Je to zlá skupina lidí.“ Jíra obvinil Clash z klamání fanoušků

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Plakát visí, vstupenky se prodávají, jenže smlouva podle šéfa G MMA Jakuba Jíry chybí. Dva dny před premiérou své organizace obvinil Clash, že únorovým zápasem Tomáše Linh Le Syho s Alešem Bejrem klame fanoušky. Promotér Clashe se mu vysmál.
„Je to zlá skupina lidí.“ Jíra obvinil Clash z klamání fanoušků

„Je to zlá skupina lidí.“ Jíra obvinil Clash z klamání fanoušků

Zdroj: CLASH MMA
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 05:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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