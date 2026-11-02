Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Srdcař s jedenácti šampionáty v nohách nevěřil vlastním uším. Plekanec o ruském návratu bez obalu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
„Byli jsme v šoku,“ prohlásil kladenský asistent Tomáš Plekanec po páteční výhře nad Libercem a přiznal, že zpráva o návratu Rusů na mistrovství světa mu nejdřív připadala jako vtip. Na extraligových tiskovkách nezůstal se svým názorem sám.
Srdcař s jedenácti šampionáty v nohách nevěřil vlastním uším. Plekanec o ruském návratu bez obalu

Srdcař s jedenácti šampionáty v nohách nevěřil vlastním uším. Plekanec o ruském návratu bez obalu

Zdroj: Rytíři Kladno
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 09:09

Reklama
Další články z SportWin
Thor Hushovd sní o Vingegaardovi v dresu Uno-X. Probudit ho může jediné číslo
Thor Hushovd sní o Vingegaardovi v dresu Uno-X. Probudit ho může jediné číslo
„Je to zlá skupina lidí.“ Jíra obvinil Clash z klamání fanoušků
„Je to zlá skupina lidí.“ Jíra obvinil Clash z klamání fanoušků

Plakát visí, vstupenky se prodávají, jenže smlouva podle šéfa G MMA Jakuba Jíry chybí. Dva dny před...

Rusko vyhrálo u arbitráže. Účet má zaplatit Ukrajina, která se sotva vrátila na MS
Rusko vyhrálo u arbitráže. Účet má zaplatit Ukrajina, která se sotva vrátila na MS

Ruští hokejisté ještě nevědí, jak se na mistrovství světa vrátí. Moskevský Sport-Express už ale ví, kdo by...

Satoranský po pádu na hlavu opustil palubovku na nosítkách. Do nemocnice zamířil v den 35. narozenin
Satoranský po pádu na hlavu opustil palubovku na nosítkách. Do nemocnice zamířil v den 35. narozenin

V den svých 35. narozenin odjížděl Tomáš Satoranský z palubovky na nosítkách. Rozehrávač Hapoelu Tel Aviv...

Skutečná ženská verze Hulka! Při pohledu na její žíly a extrémní proporce nebudete vědět, co si myslet
Skutečná ženská verze Hulka! Při pohledu na její žíly a extrémní proporce nebudete vědět, co si myslet

Extrémní vyrýsování, papírově tenká kůže a svalová vlákna vystupující při každém pohybu. Brazilská ikona...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...

Všechny články tohoto autora →
SportWin
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.