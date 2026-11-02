Drama v Ulici: Veronika řeší krutou nevěru a Matouš s Žofkou naráží na věkovou propast!

Jak dál bude pokračovat vztah Žofky a pana doktora? Má jejich láska šanci? Veronika je absolutně zhroucená. Patrik a Veronika prožívají těžké chvíle. Je to pro Veroniku velmi obtížné. Veronika a Patrik se k sobě snaží najít cestu. Veronika neví, co má dělat. Patrik se snaží najít pochopení. Patrik byl Veronice nevěrný. A to se měli brát. Nyní je vše v troskách. Má jejich láska ještě šanci? Veronika má nervy v kýblu. A není se čemu divit. Žofka je pořádná divoška. Veronika je věřící, a tak ji z toho málem trefil šlak. Patrik chce své chyby napravit. Otázka ale je, zda je na to někdo zvědavý. Patrik nevěru Veronice přiznal. Zjistila, že jí je snoubenec Patrik nevěrný. Veronika je na pokraji svých sil. My víme a řekneme vám to. Blbě. Jak tohle asi může dopadnout?
Tajemství, která mohou pořádně zamíchat vztahy, obavy o dospívající dceru, boj o moc i láska, která musí překonat věkový rozdíl. V Ulici se tento týden bude řešit důvěra, odpuštění i otázka, zda mohou dva lidé najít společnou cestu, přestože každý stojí v jiné životní fázi. Kaštan rozpoutá pořádný konflikt
Školník Kaštan už jednou mluvil víc, než měl, a nyní se mu to může znovu pořádně vymstít. Když v dobrém úmyslu prozradil Michalovi Františčino tajemství, rozhodně netušil, jaké následky tím způsobí. Magda s Otíkem se pokusí přijít na kloub tomu, co se mezi nimi odehrává. Jenže vysvětlení je jedna věc a ochota mu naslouchat druhá. Dokáže Františka pochopit, proč Kaštan jednal tak, jak jednal?
Jiřina se bojí o Naty. Opakuje se rodinný příběh?
Naty dospívá a stále více si jde svou vlastní cestou. Je z ní sebevědomá mladá slečna, která má svůj svět, vlastní názory i představy o životě. Jiřina ji proto sleduje s obavami. Vzpomíná totiž na dobu, kdy Kamila v jejím věku procházela velmi těžkým obdobím a nakonec zůstala sama s miminkem. Nemůže se podobný příběh opakovat? A jak se k údajnému rodinnému prokletí postaví samotná Naty?
Patrik a Veronika hledají cestu zpět k sobě
Patrik se Veroniky rozhodně nechce vzdát. Stále doufá, že mu dokáže odpustit jeho nevěru a že jejich vztah dostane další šanci. Jenže po další vyhrocené hádce je jasné, že sami už situaci zvládají jen těžko. Veronika proto vyhledá pomoc nejlepší kamarádky Blanky. Patrik zase najde spřízněnou duši v Luďkovi. Dokážou jim přátelé poradit tak, aby se k sobě nakonec dokázali znovu najít?
Soňa rozehrává další partii o Křečovice
Soňa dobře ví, že Mastný je nebezpečný soupeř. Tentokrát se proto rozhodne jednat dřív než on a začne tajně shánět hlasy členů hnutí Za lepší Křečovice. Jenže Mastný není žádný naivka a její intriky mu samozřejmě neuniknou. Soně tak nezbývá než znovu vyhledat Jirku. Otázkou ovšem je, zda bude Jirka ještě ochoten usednout s ní k jednacímu stolu. A především – může si být vůbec někdy jistý, že je k němu Soňa skutečně upřímná?
Matouš a Žofka: Láska navzdory věkovému rozdílu
Románek Matouše a Žofky pokračuje a na první pohled se zdá, že je mezi nimi všechno zalité sluncem. Matouš se ale stále nedokáže zbavit pochybností. Je mezi nimi opravdu tak velký věkový rozdíl, že jim může stát v cestě? A jejich situaci příliš neusnadňuje ani fakt, že Žofka stále bydlí se svým bývalým Michalem, který je navíc ještě na střední škole. Dokážou si Matouš se Žofkou navzdory rozdílným životním zkušenostem porozumět a najít společnou cestu?
Zdroj: Aplausin.cz, TV Nova