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Drama v Ulici: Veronika řeší krutou nevěru a Matouš s Žofkou naráží na věkovou propast!

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Tajemství, která mohou pořádně zamíchat vztahy, obavy o dospívající dceru, boj o moc i láska, která musí překonat věkový rozdíl. V Ulici se tento týden bude řešit důvěra, odpuštění i otázka, zda mohou dva lidé najít společnou cestu, přestože každý stojí v jiné životní fázi.
Drama v Ulici: Veronika řeší krutou nevěru a Matouš s Žofkou naráží na věkovou propast!

Drama v Ulici: Veronika řeší krutou nevěru a Matouš s Žofkou naráží na věkovou propast!

Zdroj: Se souhlasem TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 11:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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