Ani dub, ani buk. Dřevo s největší výhřevností Češi do kamen a krbů vůbec nedávají

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Když venku klesnou teploty pod nulu a v domácnostech ožívají krby s kamny, většina majitelů automaticky vsadí na tradiční trojici: dub, buk nebo habr. Tyto dřeviny si v Česku vybudovaly pověst spolehlivých paliv, která dokážou vydržet hořet celý večer a naplnit obývák příjemným teplem. Málokdo však tuší, že existuje strom s ještě lepšími parametry – a roste prakticky všude kolem nás.
Řeč je o trnovníku akátu, dřevině, kterou Češi často vnímají spíše jako plevelný problém než jako palivo špičkové kvality. Přitom právě akát nabízí kombinaci vlastností, která tradiční favority v mnoha ohledech převyšuje. Jeho potenciál přehlížíme možná jen proto, že jsme zvyklí držet se osvědčených zvyklostí.
Laboratorní čísla mluví jasně. Akát dodá víc energie než dub i buk
Základním měřítkem kvality palivového dřeva je výhřevnost – množství tepelné energie, kterou dokáže uvolnit při spalování. A právě v této disciplíně akát jasně vítězí. Jeden metr krychlový proschlého bukového dřeva dodá přibližně 1 850 kWh, dub se dostane na zhruba 1 890 kWh. Akát však při stejné vlhkosti kolem patnácti procent nabídne až 2 040 kWh energie.
Rozdíl vypadá na první pohled nenápadně, ale v praxi znamená, že z akátu získáte o osm až deset procent více tepla než z dubu či buku. Pokud topíte celou zimu, ušetříte tím nejen peníze, ale také prostor ve dřevníku – prostě potřebujete méně polen na stejný tepelný výkon.
Tento náskok pramení z mimořádné hustoty akátového dřeva a jeho specifického chemického složení. Letokruhy dokážou uzamknout obrovskou porci energie, která se pak uvolňuje postupně a rovnoměrně. Výsledkem je stabilní a dlouhotrvající žár, který ocení každý, kdo nechce v noci vstávat a přikládat.
Hoří celou noc a ráno ještě žhne. Uhlíky vydrží až do rána
Zatímco vysoká výhřevnost je příjemný bonus, skutečnou předností akátu je způsob, jakým hoří. Na rozdíl od měkčích dřevin se akátové poleno nejprve rychle rozhoří a vytvoří vysokou počáteční teplotu. Pak však přejde do režimu pomalého, vyrovnaného spalování.
Dřevo se mění v hutné žhavé uhlíky, které drží extrémní žár po mnoho hodin. Pokud před spaním přiložíte pořádnou dávku akátu, kamna udrží stabilní teplotu po celou noc – bez nutnosti vstávat a znovu přikládat. Ráno navíc obvykle najdete v ohništi dostatek žhavého materiálu, takže stačí jen přihodit další polena a pokračovat v topení.
Tento komfort oceníte zejména v nejchladnějších zimních měsících, kdy každé vylézání z teplé postele znamená nepříjemný šok. Akát vám umožní spát v klidu a ráno se probudit do vytopené místnosti.
Pozor však na jeden detail: akát má tendenci při hoření vystřelovat žhavé uhlíky. Proto je ideální do uzavřených kamen a krbových vložek s dvířky, ale do otevřených krbů se příliš nehodí – hrozilo by riziko požáru od odletujících jisker.
Schne rychleji než dub a hnilobě odolá lépe než buk
Každý zkušený chalupář ví, že topit čerstvým dřevem je cesta do pekel. Vlhké poleno kouří, dehtuje komín a vydá zlomek tepla oproti suchému. Většina tvrdých dřevin proto vyžaduje trpělivé skladování – často rok až dva, než vlhkost klesne na přijatelnou úroveň.
Akát funguje jinak. Živý kmen obsahuje nižší počáteční procento vody a dřevo je navíc napěchováno vysokou koncentrací tříslovin – přírodních látek, které fungují jako ochranný štít proti hnilobě. Díky tomu snese i méně šetrné skladování pod širým nebem a nepodléhá zkáze tak rychle jako citlivější druhy.
Pokud akát pokácíte brzy na jaře a dobře naštípete, dokáže ztratit vlhkost tak rychle, že s ním můžete zatopit už během následující topné sezóny. To představuje obrovskou logistickou úlevu – nemusíte na zahradě držet zásoby na několik let dopředu a můžete reagovat pružněji na aktuální potřeby.
Čistý plamen, minimum popela a bezpečný komín
Spousta lidí má z topení dřevem obavy kvůli zanášení spalinových cest. Jehličnany jsou známé obsahem pryskyřic, které prskají, kouří a spolehlivě zalepují komínové průduchy. Suchý akát je jejich pravým opakem.
Při jeho hoření vzniká čistý a klidný plamen, který produkuje jen naprosté minimum kouře a jemného popela. Na stěnách krbových vložek, kamen a komínů se netvoří silné vrstvy nebezpečného dehtu a sazí. Tím se nejen prodlužuje životnost samotných topidel a kouřovodů, ale především se výrazně snižuje riziko zahoření sazí v komíně – jedné z nejčastějších příčin ničivých zimních požárů.
Majitel kamen tak získá nejen vysoký tepelný komfort, ale také méně práce s vymetáním popelníku a klidnější spánek s vědomím, že spalinové cesty netrpí zbytečným nánosem spálenin.
Těžší zpracování, ale ekologický přínos
Akát má ovšem i své mouchy. Mimořádná tvrdost a houževnatost dřeva znamená, že se poměrně těžce štípe a rychleji tupí nástroje – řetězy pil i sekery. Kdo si chce akát připravit sám, musí počítat s náročnější prací a častějším broušením nářadí.
Na druhou stranu má kácení akátu i ekologický rozměr. Trnovník akát pochází ze Severní Ameriky a v Česku je považován za invazní dřevinu, která vytlačuje původní druhy a mění charakter krajiny. Jeho využitím na palivové dříví tak nepřímo pomáháte chránit české lesy a udržovat jejich přirozenou druhovou skladbu.
Akát tedy představuje kombinaci vysoké výhřevnosti, dlouhého hoření, rychlého schnutí a čistého spalování. V kategorii palivového dřeva patří k absolutní špičce – a přitom roste prakticky na každé mezi. Stačí jen překonat zaběhané zvyklosti a dát mu šanci.
Zdroje článku: azet.sk, e15.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová