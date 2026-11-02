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Ani dub, ani buk. Dřevo s největší výhřevností Češi do kamen a krbů vůbec nedávají

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Dennívýzva
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Většina domácností sahá po dubu nebo buku, přitom existuje dřevina s výrazně vyšší výhřevností. Hoří dlouho, rychle schne a komín nezanáší – přesto ji Češi často ignorují.
Ani dub, ani buk. Dřevo s největší výhřevností Češi do kamen a krbů vůbec nedávají

Ani dub, ani buk. Dřevo s největší výhřevností Češi do kamen a krbů vůbec nedávají

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 02.11.2026 11:30

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