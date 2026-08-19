Česko posílá na Oscary zničující dokument. Kdyby se holubi proměnili ve zlato mají reálnou šanci

Lubojacki
, vyrůstající v rodině plné těžkých závislostí, zachycovala pět let životní osudy svého bratra a dvou bratranců. Sledovala jejich propad do závislosti, která jim postupně vzala střechu nad hlavou, mezilidské vztahy i pocit bezpečí. Namísto odtažité sociální studie ale nabízí film Kdyby se holubi proměnili ve zlato
hluboce osobní pohled zevnitř rodiny a z pozice člověka, jehož okolní dění rovněž psychicky i fyzicky poznamenalo. Nesnaží se své blízké soudit ani litovat, primárním cílem je pochopit kořeny jejich pádu a zmapovat destruktivní dopady na celé příbuzenstvo.
Vizuální stránka se přitom výrazně odklání od tradiční dokumentární popisnosti. Autorka poeticky a směle propojuje klasické deníkové záznamy se stylizovanými vzpomínkami, oživlými fotografiemi a grafickými kolážemi. Tato vrstvená koláž dává snímku neobyčejnou dynamiku a umožňuje nahlédnout do vnitřního světa postav způsobem, který běžné rozhovory na kameru neumožňují. „Film ukazuje nelehké hledání naděje, kterou drží pohromadě hlavně vzájemná láska a společná minulost dvou sourozenců. Hravá forma dokumentu odráží autorčinu těžce zkoušenou mysl a dodává snímku nejen zajímavou formu, ale i poutavou dynamiku. Série vzletů a čím dál tvrdších pádů pak nenechá žádného diváka chladným,“ uvedl v recenzi redaktor Kinoboxu Filip Šula, jenž zničující snímek zhlédl na festivalu v Karlových Varech, kde Lubojacki sahala po prestižní divácké ceně.
Česká filmová a televizní akademie (ČFTA) snímek nyní zvolila za tuzemského kandidáta na cenu 99. ročníku americké Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS) v kategorii mezinárodní celovečerní film. Slavnostní vyhlášení Oscarů, tedy cen americké Akademie filmového umění a věd, se uskuteční 14. března 2027. Shortlist výběru 15 zahraničních filmů bude zveřejněn 15. prosince letošního roku a finální zúžené nominace budou následně oznámeny 21. ledna 2027.
Po mezinárodním úspěchu na festivalu Berlinale, kde novinka získala cenu za nejlepší dokumentární film i nezávislé ocenění Caligari, má snímek reálnou šanci oslovit i zahraniční akademiky. Minulý rok o tuto honosnou poctu usilovala Klára Tasovská se svým portrétem Ještě nejsem, kým chci být, o rok dříve se mezi nominovaná díla takřka prodraly Vlny Jiřího Mádla. Poslední čistě tuzemský Oscar byl ten pro Svěrákova Kolju před třemi dekádami, ale letos se Česká republika radovala také z výhry odvážného dokumentu Pan Nikdo proti Putinovi, který koprodukovala. Kdyby se holubi proměnili ve zlato ve druhém hlasovacím kole ČFTA předčili zbylé čtyři posuzované tituly, a to filmy Chica Checa, Neporazitelní, Pět švestek a Poberta.
Podívejte se na žebříček nejlepších českých filmů podle databáze Kinoboxu.
Zdroje: ČFTA, Kinobox