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Lesk a bída tanečních soutěží. České Tango pro 3 se soustředí v traileru hlavně na to první

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Taneční soutěže jsou stále populárním typem pořadu i vděčným filmovým námětem. Romantická komedie Tango pro 3 se snaží nahlédnout za jejich pozlátko.
Lesk a bída tanečních soutěží. České Tango pro 3 se soustředí v traileru hlavně na to první

Lesk a bída tanečních soutěží. České Tango pro 3 se soustředí v traileru hlavně na to první

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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