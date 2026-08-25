Bezvýkopové technologie míří do vodárenské infrastruktury. NODIG 2026 ukáže jejich budoucnost

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Bezvýkopové technologie míří do vodárenské infrastruktury. NODIG 2026 ukáže jejich budoucnostPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Mikulov se v září stane místem setkání odborníků na moderní obnovu vodárenských sítí. Konference NODIG 2026 nabídne 15. a 16. září praktické zkušenosti s bezvýkopovými…
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Zdroj: VodaDnes.cz
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VodaDnes.cz přináší články o vodě ve všech jejích podobách – od pitné vody, vodovodů a kanalizací přes řeky, nádrže a koupaliště až po sucho, povodně a hospodaření s vodními zdroji. Sleduje také projekty a investice, které ovlivňují dostupnost a kvalitu vody v českých městech a regionech....Všechny články tohoto autora →
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