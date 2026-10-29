Lando Norris vysekl poklonu budoucímu mistru světa

Úřadující šampion Lando Norris pochválil italského pilota a ocenil, jak zvládá teprve svoji druhou sezónu v královně motorsportu.
„Myslím, že je velmi působivé, čeho dokázal dosáhnout v jeho věku (20 let – pozn. red.), ve svém druhém roce ve formuli 1, a stane se nejmladším mistrem světa v historii,“ řekl Brit v Mexiku.
Pokud Andrea Kimi Antonelli v neděli získá titul, stane se nejmladším mistrem ve věku 20 let, 2 měsíců a 7 dní a překoná tak dlouholetý rekord Sebastiana Vettela z roku 2010 – 23 let, 4 měsíce a 11 dní.
Tím by se zároveň stal třetím italským jezdcem v historii, který se stal mistrem světa, a připojil by se tak ke Giuseppemu Farinovi (1950) a dvojnásobnému šampionovi Ferrari Albertu Ascarimu (1952 a 1953).
„Je to opravdu neuvěřitelné, zejména proto, že loni… Neřekl bych, že měl špatnou první sezónu ve formuli 1, soupeřil s Georgem, který je podle mě velmi dobrý a podával skvělé výkony, zejména v sezóně (2024 – pozn. red.) proti Lewisovi,“ pokračoval v hodnocení pilot McLarenu.
Ve své první sezóně v F1 Ital předvedl několik skvělých výkonů a umístil se na stupních vítězů v Kanadě, São Paulu a Las Vegas a v Poháru jezdců obsadil sedmé místo. Po nováčkovské roce předvedl Andrea Kimi Antonelli skvělé výkony, když v Číně vybojoval své první vítězství v královně motorsportu. Následovalo dalších osm vítězství, díky nimž je na dobré cestě stát se prvním pilotem, který získá mistrovský titul již ve své druhé sezóně, což se podařilo naposledy Lewisi Hamiltonovi v roce 2008.
„Řekl bych, že od loňska udělal opravdu velký krok vpřed, pokud jde o optimalizaci a pochopení toho, jak řídit letošní vůz lépe než ostatní. Zvládání tlaku, absence chyb, které se u něj objevily jak v kvalifikaci, tak v závodech, konzistentnost, s jakou poráží svého týmového kolegu. V tom všem je opravdu silný. Jak jsem řekl, Georgeho si vážím a myslím si, že je to velmi dobrý jezdec.“
„Ale Kimi byl celou sezónu o dvě úrovně nad Georgem, takže odvedl opravdu neuvěřitelnou práci a jsem si jistý, že to ví celý svět. Nemusím to říkat. Myslím, že je to dost zřejmé,“ dodal na závěr Lando Norris.