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Dva tisíce let ležel mrtvý muž ve studni. Moderní kriminalistika zpochybnila příběh jeho smrti

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Kostra na dně studny, římská pevnost a stará kronika o násilném povstání. Zdálo se, že příběh mrtvého muže z nizozemského Velsenu je vysvětlený. Nové zkoumání kostí ale ukázalo způsob útoku, který badatele přiměl vrátit se k případu jako k dávno odložené detektivce.
Dva tisíce let ležel mrtvý muž ve studni. Moderní kriminalistika zpochybnila příběh jeho smrti

Dva tisíce let ležel mrtvý muž ve studni. Moderní kriminalistika zpochybnila příběh jeho smrti

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 18:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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