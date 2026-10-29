Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Donnie Darko nám motá hlavu už 25 let. Surrealistickou sci-fi zachránil Christopher Nolan

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nejlepší filmy jsou ty, které nás i po skončení titulků nutí přemýšlet, přehodnocovat, vracet se a snažit se je chápat. A i po letech si uvědomit, že jsme je možná pochopili špatně. Nebo možná ne. Donnie Darko je jeden z těchto snímků, zároveň je to typický počin své doby. Jeho podivnost je součástí celkové aury a týká se jak příběhové výstavby, tak okolností vzniku a dějinných souvislostí jeho uvedení. Snímek se poprvé podíval do kin před čtvrt stoletím.
Donnie Darko nám motá hlavu už 25 let. Surrealistickou sci-fi zachránil Christopher Nolan

Donnie Darko nám motá hlavu už 25 let. Surrealistickou sci-fi zachránil Christopher Nolan

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 29.10.2026 18:06

Reklama
Další články z Kinobox.cz
Na jejím náhrobku bude stát „Polibte mi!“. Winona Ryder slaví 55 jako největší idol generace X
Na jejím náhrobku bude stát „Polibte mi!“. Winona Ryder slaví 55 jako největší idol generace X
Kvíz: Jak dobře znáte filmy pro pamětníky? Poznejte černobílé klasiky podle jediné fotky
Kvíz: Jak dobře znáte filmy pro pamětníky? Poznejte černobílé klasiky podle jediné fotky

Dnes si připomínáme den vzniku samostatného československého státu, není proto od věci zavzpomínat také na...

Kinobox Daily: Kousavá satira na válku v Zálivu, která předběhla svou dobu. Vychutnejte si Tři krále
Kinobox Daily: Kousavá satira na válku v Zálivu, která předběhla svou dobu. Vychutnejte si Tři krále

Osmadvacátý říjen je připomínkou toho, jak zásadní vliv mají politická rozhodnutí na běh dějin. Dnešním...

Sci-fi vrchol roku se blíží. Poslední trailer třetí Duny vytahuje všechny velkolepé trumfy
Sci-fi vrchol roku se blíží. Poslední trailer třetí Duny vytahuje všechny velkolepé trumfy

Velká filmová bitva roku se pomalu blíží. Před Vánoci vypukne v kinech očekávaný Dunesday – událost, během...

„Moji vrstevníci si mysleli, že to nezvládnu," říká režisér Zdeněk Tyc k novému filmu Město otců
„Moji vrstevníci si mysleli, že to nezvládnu," říká režisér Zdeněk Tyc k novému filmu Město otců

Zdeněk Tyc debutoval v roce 1989 snímkem Vojtěch, řečený sirotek a od té doby překvapoval formálně...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Další články z kategorie Filmy & kino
Zobrazit více
KulturaFilmy & kino
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.