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Masaryk metály zakázal, tak jsme Bílého lva rozdávali cizincům a Mussolinimu

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Když prezident republiky 28. října předává ve Vladislavském sále státní vyznamenání, vypadá to jako odvěká hradní tradice. Za první republiky by však žádný československý občan nejvyšší státní řád nedostal. Tomáš Garrigue Masaryk je zakázal ze zákona a Řád Bílého lva vznikl jako diplomatická záplata pouze pro cizince.
Stříbrná řádová hvězda a osmicípý klenot Československého řádu Bílého lva položené v otevřené etuji

Stříbrná řádová hvězda a osmicípý klenot Československého řádu Bílého lva položené v otevřené etuji

Zdroj: Ioana Georgescu-Răileanu ( IGeorgescuR ), OanaMihaelaC / Wikimedia / CC BY-SA 4.0
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 29.10.2026 09:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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