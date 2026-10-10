Blackout i bez zelené energie: V lednu 1979 stačilo mokré uhlí a republika stála

Když na přelomu let 1978 a 1979 klesla teplota během jediné noci o třicet stupňů, socialistické hospodářství se ocitlo na pokraji kolapsu. Děti sice oslavovaly nečekané třítýdenní uhelné prázdniny, ale za zavřenými školami stála tvrdá realita: zamrzlé uhlí ve vagonech, vypnutý druhý program Československé televize a přísné energetické úspory, které zasáhly každou rodinu.
Pro generaci tehdejších školáků zůstává začátek roku 1979 zapsán jako pohádkový zázrak. Vánoční prázdniny měly původně skončit v úterý 2. ledna, jenže namísto návratu do lavic přišlo oznámení, jaké československé školství do té doby nepamatovalo. Ředitelé posílali promrzlé děti v kabátech domů a rozhlas záhy ohlásil mimořádné celostátní volno, které se protáhlo na celé tři týdny. Z pohledu dětí šlo o nečekaný dar z nebes plný sáňkování, stavění sněhuláků a her na sídlištích.
Pro dospělé, dispečery rozvodných sítí a vedení státu však leden 1979 znamenal jednu z největších hospodářských krizí v poválečné historii. Centrálně plánovaná ekonomika, která se v propagandistických brožurách pyšnila svou soběstačností a schopností poručit větru i dešti, dostala drtivou lekci z elementární fyziky. Československo stálo v energetické pasti a k záchraně hroutící se rozvodné sítě musel stát sáhnout k opatřením, která zásadním způsobem omezila vysílání médií, průmyslovou výrobu, městskou dopravu i soukromý život v domácnostech.
Silvestrovský zlom: Pád teploty o třicet stupňů proměnil mokré uhlí v ledové balvany
Kalamita nezačala postupným příchodem mrazů, ale brutálním teplotním šokem. V neděli 31. prosince 1978 panovalo v celém Československu neobvykle teplé a deštivé počasí. V Praze, středních Čechách i na Moravě šplhala rtuť teploměru k deseti až dvanácti stupňům nad nulou. Pršelo, sníh na horách tál a v ulicích tekly proudy vody. Tisíce lidí slavily příchod Nového roku v lehkých bundách a pláštěnkách.
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Během silvestrovské noci však od severu vtrhla do střední Evropy mimořádně mohutná masa arktického vzduchu. Teplotní propad byl bezprecedentní: během dvanácti až osmnácti hodin klesla teplota o pětadvacet až třicet stupňů Celsia. V pondělí 1. ledna 1979 odpoledne už rtuť teploměrů padala k minus patnácti a v noci na úterý naměřily stanice minus osmnáct až minus pětadvacet stupňů. Voda, louže i tající břečka okamžitě zmrzly v kompaktní ledový krunýř.
Skutečná katastrofa se však odehrála v Severočeském hnědouhelném revíru a na železnici. Hnědé uhlí z povrchových lomů obsahuje vysoký podíl vnitřní vlhkosti a po vydatných předchozích deštích bylo doslova nasáklé vodou. Tisíce nákladních vagonů (typu Eas a Wap) stojících na seřaďovacích nádražích a vlečkách promrzly skrz naskrz. Uhlí srostlo s ocelovými stěnami i dny vozů do jednolitého kamenného bloku ledu a prachu. Rotační výklopníky ani gravitační výsypky v elektrárnách byly bezmocné: vagon se otočil vzhůru nohama, ale nevypadl z něj ani kilogram.
Pásové dopravníky v lomech a drtičích navíc mrazem zkřehly a trhaly se, bagry zamrzaly a venkovní skládky paliva u velkých tepelných elektráren jako Prunéřov, Tušimice, Počerady či Mělník se proměnily v nedobytné ledovce. Elektrárenské kotle neměly čím topit právě ve chvíli, kdy mrazem sevřená země zoufale volala po maximálním přísunu elektřiny a tepla.
Zhasnutý druhý program a zkrácený večer: Proč musela Československá televize omezit vysílání
Když elektrárenské bloky začaly odstavovat turbíny kvůli nedostatku paliva, vyhlásilo Federální ministerstvo paliv a energetiky havarijní regulační stupně. Spotřeba elektřiny musela okamžitě klesnout o stovky megawattů. Energetici proto vytáhli kalkulačky a spočítali položku, kterou běžný občan vnímal jako samozřejmost: domácí televizní přijímače.
V nevytopených školních budovách klesala teplota hluboko pod hygienické normy a učitelé v zimních kabátech posílali žáky domů. Vláda vyhlásila mimořádné uhelné prázdniny, které trvaly tři týdny a zameškané učivo musely děti dohánět i během sobot.
Na konci 70. let byla většina československých domácností vybavena černobílými televizory tuzemské značky Tesla (například modely Oravan, Kriváň či Tesla 4001A) nebo ranými barevnými přijímači Tesla Color a sovětskými modely Rubín. Tehdejší elektronková a raná tranzistorová technika měla ve srovnání s dnešními LED obrazovkami obrovský odběr: běžný televizor spotřebovával 160 až 250 wattů. Při přibližně 3,5 až 4 milionech televizorů v zemi představovalo večerní zapnutí obrazovek okamžitý odběr v rozmezí 600 až 800 megawattů elektrického příkonu. To odpovídalo výkonu celé jedné velké uhelné elektrárny, jako byl Prunéřov I nebo Tušimice I.
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Český rozhlas i dobová hlášení, jež dochovala Česká televize, padlo rozhodnutí o drastickém omezení televizního vysílání: Druhý program ČST: Vysílání ČST 2 bylo v lednu 1979 zcela zastaveno. Obrazovky druhého kanálu zůstaly němé po dobu více než tří týdnů a plné vysílací schéma se obnovilo až po 3. únoru 1979. První program ČST: Denní a podvečerní vysílání bylo kompletně zrušeno. Od 6. ledna směla televize zahájit vysílání až po 19. hodině. Extrémní redukce od 8. ledna: V nejkritičtějším týdnu krize začínal program ČST 1 dokonce až ve 20:30 hodin. Po krátkých Televizních novinách následoval jediný pořad či film a kolem 23. hodiny hlasatelka popřála dobrou noc a vysílače se vypnuly.
Televize tím uvolnila obrovskou kapacitu elektrické sítě v kritické podvečerní špičce mezi 17. a 20. hodinou, kdy vrcholil odběr v dopravě a domácnostech. Pro rodiny to znamenalo tiché a pošmourné podvečery. Jediným zvukovým společníkem v potemnělých obývacích pokojích zůstal rozhlas, který vysílal pravidelná energetická hlášení, vyhlášky a četbu na pokračování.
Tři týdny nedobrovolného volna: Jak vypadaly uhelné prázdniny v nevytopených bytech
Původní vánoční prázdniny měly skončit v úterý 2. ledna 1979. Když se však žáci dostavili do škol, v učebnách mrzlo. Centrální teplárny i lokální školní kotelny neměly dostatek uhlí a tlak páry v radiátorech nestačil vyhřát rozlehlé budovy. Teplota ve třídách klesala k deseti stupňům i níže, inkoust v kalamářích houstnul a děti seděly v lavicích v čepicích a rukavicích. Ředitelé proto vyhlásili ředitelská volna.
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Situace se nelepšila, a tak vláda ČSSR v pátek 5. ledna oznámila mimořádné opatření: od pondělí 8. ledna se vyhlašují celostátní školní prázdniny pro všechny základní, střední i vysoké školy. Později, 11. ledna, ministerstvo školství rozhodlo o jejich prodloužení až do
pondělí 29. ledna 1979. Školáci tak získali nepřetržité volno trvající téměř celý měsíc.
Zatímco venku panovala romantická zima s metry sněhu, v domácnostech idyla rychle vyprchala. Vláda zavedla přísnou regulaci vytápění: teplota v panelových bytech byla centrálně snížena na 16 až 18 stupňů Celsia, dodávky teplé vody byly omezovány na několik hodin denně a platil přísný zákaz používání elektrických přímotopů a teplometů. Kdo zákaz porušil a přetížil domovní jističe, riskoval odpojení celého vchodu.
Rodiče navíc museli chodit do práce, zatímco děti zůstávaly doma samy. Protože televize přes den nevysílala a kina i divadla byla z nařízení úřadů zavřená, trávily děti dlouhé dny pod peřinami, četly knížky z edice KOD, stavěly stavebnice, poslouchaly rozhlasové hry a chodily bruslit na zamrzlé rybníky a plácky mezi paneláky. Obdobně jako u přísných předpisů pro
stravování ve školních jídelnách byl i režim domácností plný improvizace a vzájemné sousedské pomoci. Kalamitní stav v dopravě i továrnách: Vojáci se sbíječkami a boj o každou megawatthodinu
Energetická krize nezasáhla pouze školy a televizi, ale ochromila celou republiku. Na železnici zamrzaly výhybky a praskaly ocelové kolejnice. V autobusech ČSAD a nákladních tatrách parafinovala letní a přechodová motorová nafta, takže stovky spojů vůbec nevyjely. V tramvajových sítích padaly troleje obalené tlustou námrazou a v Praze, Brně i Ostravě kolabovalo spojení mezi sídlišti a průmyslovými závody.
Města potemněla. Veřejné osvětlení bylo redukováno na každou druhou či třetí lampu, výlohy obchodů i neonové nápisy musely zůstat zhasnuté. Továrny a hutní podniky přešly na nouzový režim: energeticky náročné provozy musely přerušit směny nebo přesunout výrobu na noční hodiny mimo špičku.
Domácí televizory představovaly v 70. letech citelnou zátěž pro rozvodnou síť a energetici spočítali, že jejich vypnutí ušetří výkon celé uhelné elektrárny. Druhý program Československé televize byl proto v lednu 1979 zcela zastaven a první program vysílal jen ve zkráceném večerním čase.
Klíčová bitva o přežití státu se však odehrávala na vykládacích roštech elektráren. Vláda povolala Československou lidovou armádu, Lidové milice a dobrovolníky ze závodů. Tisíce vojáků v beranicích nastoupily do železničních stanic a s pneumatickými sbíječkami, krumpáči, parními hadicemi a autogenními hořáky rozbíjely zmrzlé balvany uhlí uvnitř vagonů. Pracovalo se v nepřetržitých dvanáctihodinových směnách v třeskutém mrazu a kouři. Teprve po dvou týdnech nelidského nasazení se podařilo uhelné toky obnovit a naplnit zásobníky elektráren alespoň na minimální provozní zásobu.
Účet za prázdniny na jaře: Zrušené volno, sobotní směny a normalizační poučení z krize
V pondělí 29. ledna 1979 se otevřely dveře škol a děti zasedly zpět do lavic. Oslavná nálada z dlouhého volna však rychle vyprchala, jakmile ministerstvo školství předložilo účet za zameškané týdny výuky. Komunistický stát odmítl slevit z učebních plánů a nařídil ztracené hodiny nekompromisně dohnat.
Opatření byla pro žáky i učitele bolestivá:
Zrušení jarních prázdnin: Tradiční týdenní jarní prázdniny v únoru a březnu 1979 byly pro všechny žáky v celém Československu kompletně zrušeny a proměněny v běžný vyučovací týden. Zkrácení pololetních prázdnin: Pololetní volno se smrsklo na pouhé formální předání vysvědčení. Sobotní vyučování: Zameškané učivo musely školy dohánět také v rámci nařízených školních sobot. Jak dokládá historie toho, jak dlouho se v Československu chodilo do školy v sobotu, normalizační režim běžně využíval sobotní dny k napracování výpadků, a na jaře 1979 tak museli žáci usedat do lavic i o víkendech.
Také dospělí museli zameškanou průmyslovou výrobu napracovat v mimořádných směnách, takzvaných subotnicích. Leden 1979 se stal pro komunistické vedení traumatickým varováním. Ukázal naprostou zranitelnost československé energetiky závislé na vytěženém hnědém uhlí a vedl k urychlení dostavby jaderných elektráren Jaslovské Bohunice a Dukovany, které měly zemi před podobným mrazivým kolapsem do budoucna ochránit.
Dnes už uhelné prázdniny patří do zlatého fondu retro vzpomínek. Pamětníci rádi vzpomínají na nekonečné bílé týdny bez písemek a na večery strávené při svíčkách a u rádia. Za touto nostalgií však zůstává historický fakt: leden 1979 byl okamžikem, kdy počasí na tři týdny vypnulo celou zemi a ukázalo, jak křehký byl svět za zdmi socialistických paneláků.