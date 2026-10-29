Dopravní policisté v kraji si posvítili na řidiče, kteří riskují na železničních přejezdech i silnicích. Během týdenních kontrol rozdali pokuty za víc než sto tisíc korun za ignorování značek, telefonování za volantem či jízdu bez bezpečnostních pásů.
Policejní lov na neukázněné řidiče: Podívejte se, za co nejvíce padaly pokuty
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