Příští týden v Ulici: Drsná politická hra, školník to schytá a strach z minulosti

Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova Ulice, FOTO: Distr. TV Nova
Příští týden v Ulici přinese rodinná dramata, politické pletichy i snahu zachránit rozpadající se vztahy. Veronika se pokouší vyrovnat s nevěrou a hledá oporu u přátel, zatímco Patrik nehodlá svůj boj o její srdce vzdát. Na scéně se objeví také nečekané starosti o dospívající generaci a boj o politický vliv v Křečovicích. Trpké následky školníkova tajemství
Školník Kaštan už v minulosti doplatil na svou proříznutou pusu a současná situace není výjimkou. V naprosto dobrém úmyslu svěřil Michalovi citlivé tajemství týkající se Františky. Vůbec nedomyslel, jak obrovské následky může takové odhalení způsobit. Magda s Otíkem se snaží celou situaci rozklíčovat a pochopit, co se mezi zúčastněnými vlastně stalo. Jedna věc je logické vysvětlení, druhá ochota uražené strany naslouchat. Otázkou zůstává, zda Františka najde pro školníkovo neuvážené jednání dostatek pochopení.
Strach z rodinného prokletí
Mladá Naty roste v sebevědomou slečnu s jasným názorem na život. Její osamostatňování sleduje s velkými obavami Jiřina. Neustále se jí vrací vzpomínky na období, kdy měla její dcera Kamila stejný věk. Tehdy si prošla nesmírně těžkým obdobím, a nakonec zůstala na všechno sama s malým miminkem v náručí. Jiřina se děsí představy, že by se podobný scénář mohl znovu opakovat. Uvidí se, jak se k údajnému rodinnému prokletí postaví samotná dospívající dívka.
Hledání cesty k odpuštění
Patrik se odmítá smířit s koncem vztahu a doufá ve druhou šanci. Věří, že mu Veronika nakonec dokáže odpustit jeho dřívější nevěru. Po další velmi ostré hádce oběma dochází, že celou situaci sami bez pomoci nezvládnou. Zklamaná Veronika se proto obrací na svou nejlepší kamarádku Blanku. Patrik naopak nachází spřízněnou duši pro dlouhé hovory v Luďkovi. Čas ukáže, zda rady zkušených přátel pomohou rozvrácenému páru najít k sobě cestu zpět.
Politické intriky a věkový rozdíl
Soňa velmi dobře tuší, že má v Mastném mimořádně nebezpečného soupeře. Rozhodne se jednat preventivně a začne za jeho zády potají sbírat hlasy členů hnutí Za lepší Křečovice. Zkušený Mastný její intriky brzy prohlédne. Soně proto nezbývá nic jiného, než znovu požádat o spolupráci Jirku. Není vůbec jasné, jestli s ní bude chtít po předchozích zkušenostech zasednout k jednomu jednacímu stolu.
V rovině osobních vztahů pokračuje také románek Matouše a Žofky. Na první pohled působí jejich začátky idylicky, přesto se Matouš neustále utápí v pochybnostech. Přemýšlí, zda jim větší věkový rozdíl nezačne brzy komplikovat společný život. Situaci navíc příliš neprospívá skutečnost, že Žofka dál sdílí bydlení se svým bývalým partnerem Michalem, který ještě stále studuje střední školu.
Premiérové díly seriálu
Ulice sledujte vždy od pondělí do pátku v podvečer na Nově a s předstihem na ONEPLAY. Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( tv.nova).