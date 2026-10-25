Češi se zbavují kuchyňských skříněk. Kopírují zahraniční trend, který je hezčí a praktičtější

Horní skříňky nabízejí spoustu úložného prostoru, ale v menších kuchyních mohou působit těžkopádně. Když část z nich zmizí, místnost vypadá otevřeněji a lépe vynikne okno, obklad nebo samotná pracovní deska. Kuchyň se sice nezvětší, opticky ale může působit prostorněji.
Oblíbeným řešením je nechat jednu stěnu volnou a úložný prostor přesunout jinam. Někdo ponechá několik skříněk jen na jedné straně, jiný je nahradí vysokými skříněmi od podlahy ke stropu. Možností je víc a záleží především na velikosti kuchyně a množství věcí, které potřebujete uložit.
Kam s nádobím a potravinami
Než horní skříňky odstraníte, je dobré si ujasnit, kam přestěhujete jejich obsah. Pokud už teď bojujete s nedostatkem místa, samotná prázdná stěna vám příliš nepomůže.
Praktickou náhradou jsou hluboké zásuvky, ve kterých máte přehled o hrncích, talířích i miskách. Vysoké potravinové skříně zase pojmou zásoby a kuchyňské vybavení, které nepoužíváte každý den. Pokud máte dost prostoru, může další úložné místo nabídnout kuchyňský ostrov.
Důležité je také rozmístění. Talíře a příbory by měly být poblíž myčky a místa, kde prostíráte stůl. Hrnce patří k varné desce a sklenice tam, kde si připravujete nápoje. Díky tomu nebudete při každém vaření přecházet z jednoho konce kuchyně na druhý.
Police místo skříněk? Ne vždy je to výhra
Část horních skříněk mohou nahradit otevřené police. Hodí se na hrnky, sklenice nebo několik pěkných dóz a kuchyň díky nim získá osobitější vzhled. Mají však jednu nevýhodu: usazuje se na nich prach a v blízkosti sporáku také mastnota.
Pokud na police vyskládáte všechno, co se nevešlo do skříněk, výsledkem bude spíš přeplněná stěna než vzdušný interiér. Často proto stačí jediná police s několika oblíbenými předměty. Zbytek stěny může zůstat volný.
Právě na něm pak vynikne keramický obklad, kámen nebo jiný zajímavý materiál. Výraznější vzor může kuchyni dodat charakter, zatímco jednobarevný povrch působí klidněji. Při výběru je důležité myslet také na údržbu, především v okolí dřezu a varné desky.
Nezapomeňte na světlo a digestoř
Při odstraňování horních skříněk je potřeba vyřešit i osvětlení pracovní desky. Světla zabudovaná ve skříňkách totiž zmizí spolu s nimi. Samotné stropní svítidlo přitom nemusí při krájení a přípravě jídla stačit. Pomohou další stropní světla nebo vhodně umístěná nástěnná svítidla.
Pozornost věnujte také digestoři. Pokud byla součástí horní sestavy, musíte pro ni najít jiné místo nebo zvolit jiný způsob odsávání. Otevřená stěna nad varnou deskou sice vypadá dobře, ale výpary a mastnota při vaření nezmizí.
Hodí se tento trend i do malé kuchyně?
Právě v malé kuchyni může odstranění části horních skříněk udělat velký rozdíl. Zároveň je v ní ale nejtěžší najít náhradní úložný prostor. Nemusíte proto rušit celou horní řadu. Někdy stačí uvolnit stěnu u okna nebo ponechat skříňky jen nad částí pracovní desky.
Kuchyň bez horních skříněk není automaticky praktičtější než ta klasická. Pokud ale máte dost místa ve spodních zásuvkách a vysokých skříních, může nabídnout příjemnější prostor. Rozhodující je, aby se vám v ní dobře vařilo, ne jen aby dobře vypadala na fotografii.
Zdroje článku: dumazahrada.cz, vlasta.cz, sita.sk, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková