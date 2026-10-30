Ruští teenageři vykradli obchod s elektronikou za 600 tisíc rublů. Jeden uvízl v rozbitém okně a zbytek utekl s iPhony

Bylo krátce po třetí hodině ráno 15. října 2026, když se ulicí 50-letija Oktjabrja 2 v ruské Ufě rozlehl zvuk tříštícího se skla. Čtyři teenageři zaútočili na výlohu prodejny AppleZone a spustili alarm. Poté měli jen krátký čas, než na místo dorazí ochranka. Jeden z nich se však při pokusu dostat dovnitř zasekl v otvoru rozbité výlohy. Zbytek skupiny podle zaměstnanců využil zmatku, popadl vystavené telefony a utekl. Odhadovaná škoda činí přibližně 600 tisíc rublů, tedy v přepočtu zhruba 150 tisíc korun. O případu informovala regionální média GTRK Baškortostán a portál UFA1, který citoval zaměstnance obchodu.
Co přesně se v noci stalo
Útok připomínal takzvané bleskové vloupání: pachatelé se rychle dostanou dovnitř, vezmou co nejvíce zboží a zmizí dříve, než dorazí pomoc. Podobné krádeže se zaměřují na rychlost a moment překvapení. V Ufě se tento postup zčásti vydařil. Jeden z útočníků se totiž při průchodu rozbitou výlohou zasekl a nemohl se hned dostat dovnitř ani ven.
Jak přesně k tomu došlo a zda mu někdo pomohl, nebo se nakonec vyprostil sám, dostupné zprávy neuvádějí. Ostatní tři na něj podle popisu nečekali. Alarm se sice spustil okamžitě, ale ochranka dorazila až poté, co pachatelé uprchli.
Zaměstnanci obchodu sdělili portálu UFA1 ještě jednu důležitou informaci: podezřelí se měli v okolí prodejny pohybovat už nějakou dobu před samotným útokem. Někteří z nich údajně opakovaně chodili dovnitř pod záminkou, že si potřebují nabít telefon. Pokud je toto svědectví přesné, mohli si předem prohlédnout prostory obchodu a zjistit, jak to v něm funguje. Samo o sobě to ale ještě nedokazuje, že šlo o dlouhodobě plánovanou akci.
iPhony, nebo Samsungy? Rozpor ve verzích
Regionální zprávy hovoří o odcizených iPhonech. Zaměstnanci AppleZone však podle citace v UFA1 uvedli, že zmizely „Samsungy a bazarové telefony“. Tyto informace si tedy odporují a bez podrobnějšího soupisu odcizeného zboží nelze s jistotou říct, které přístroje pachatelé skutečně ukradli.
Název AppleZone navíc nemusí znamenat, že obchod prodává výhradně produkty Applu. Podle svého webu nabízí také zařízení Samsung a použité telefony.
Pro představu o výši škody lze využít ceny, které obchod údajně propagoval na přelomu září a října 2026. iPhone 18 Pro měl stát od 123 990 rublů a iPhone 18 Pro Max od 141 990 rublů. Pokud by se škoda 600 tisíc rublů vztahovala výhradně na nové vlajkové modely iPhonů, odpovídala by přibližně čtyřem až pěti kusům. U starších nebo použitých zařízení by jich mohlo být více. Bez přesného seznamu odcizených telefonů však jde pouze o orientační propočet, nikoli o potvrzený počet ukradených kusů.
Co hrozí nezletilým pachatelům
V Rusku začíná trestní odpovědnost za krádež už ve 14 letech. Podle ruského trestního zákoníku může být výše trestu závislá mimo jiné na způsobu provedení činu, okolnostech případu a výši způsobené škody. Částka 600 tisíc rublů překračuje hranici 250 tisíc rublů, která se v některých ustanoveních používá pro vymezení značné škody. Samotná výše škody ale nestačí k tomu, aby bylo možné bez dalších informací určit konkrétní právní kvalifikaci nebo očekávaný trest.
U mladistvých se navíc uplatňují zvláštní pravidla trestní odpovědnosti a ukládání trestů. Podle věku pachatele a okolností případu mohou přicházet v úvahu například:
- povinné nebo nápravné práce,
- podmíněný trest, pokud jsou splněny zákonné podmínky,
- výchovná opatření,
- odnětí svobody v mezích stanovených pro mladistvé.
K datu zveřejnění článku nebylo ve veřejně dostupných zprávách potvrzeno, že by podezřelí byli zadrženi. Podle zveřejněných informací obchod případ oznámil policii a okolnostmi se zabývají příslušné orgány v Baškortostánu.
Známý modus, i v Česku
Rozbití výlohy a rychlý útěk nejsou specifické pro Rusko. Také v Česku policie řeší vloupání do obchodů s elektronikou, při nichž pachatelé využívají rychlost a snaží se odnést zboží ještě před příjezdem hlídky. Vedle toho se objevují i méně nápadné krádeže, při nichž se zloději vydávají za běžné zákazníky a snaží se zboží pronést ven bez zaplacení.
Pro omezení podobných útoků se používá několik vrstev zabezpečení: bezpečnostní skla, noční mříže, kvalitní osvětlení, alarmy a zabezpečené stojany na vystavené telefony. Důležitá je také rychlá reakce po spuštění alarmu. Ani účinný poplašný systém totiž nemusí sám o sobě zabránit krádeži, pokud pachatelé stihnou utéct ještě před příjezdem ostrahy nebo policie.
Případ z Ufy zaujal také groteskním detailem: jeden z útočníků uvízl v rozbité výloze. Záběry a popis události se podle dostupných zpráv šířily na ruských sociálních sítích, mimo jiné prostřednictvím regionálního kanálu Mash Batash. Kuriózní okolnost ale nic nemění na podstatě případu. Obchod přišel o zboží v hodnotě stovek tisíc rublů a policie musí zjistit, kdo se na vloupání podílel. Zda se podaří pachatele vypátrat a jakou roli při tom sehrají kamerové záznamy, zatím není jasné.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík