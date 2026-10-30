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Ruští teenageři vykradli obchod s elektronikou za 600 tisíc rublů. Jeden uvízl v rozbitém okně a zbytek utekl s iPhony

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Čtyři mladíci rozbili v noci výlohu obchodu AppleZone v ruské Ufě, jeden z nich ale v rozbitém skle uvízl. Ostatní mezitím popadli telefony a zmizeli.
Mladík, policie, porušení zákona

Mladík, policie, porušení zákona

Zdroj: Daniel Vazome / Creative Commons / CC BY-SA
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 30.10.2026 18:49

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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