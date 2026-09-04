Správně udržovaný polštář přispívá ke kvalitnějšímu spánku. Jeho měkkost může výrazně ovlivnit stav krční páteře

Reklama
2 min
Správně udržovaný polštář přispívá ke kvalitnějšímu spánku. Jeho měkkost může výrazně ovlivnit stav krční páteřePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Možná si neuvědomujete, že polštář, na kterém spíte, může mít vliv na váš zdravotní stav. Proto je důležité věnovat pozornost výběru správného polštáře.
Bez popisku
Zdroj: Fotografie: DeWithers / Creative Commons / Attribution-Share Alike 3.0
Reklama
Močení během sprchování není podle odborníka nevinným zvykem. Představa, že moč je vždy sterilní, může přinést zdravotní rizika
Před klíšťaty mohou pomoci také běžné kuchyňské suroviny. Domácí prostředky však neposkytují stejnou ochranu jako ověřené repelenty
Ještě než vyrazíte do lesa, raději si zajistěte dostatečnou ochranu před klíšťaty. Ta totiž mohou přenášet...
Brusinky jsou ceněným pomocníkem močových cest, skutečná antibiotika však nenahrazují. Jejich účinky mají širší využití
Zářivě červené brusinky se sklízí v září, ale někde vydrží až do jara. Ať už jsou čerstvé, podzimní nebo...
Některé potraviny mohou ovlivňovat působení hormonu DHT. Jejich pravidelná konzumace má pomáhat omezit vypadávání vlasů
Co je to DHT? DHT = Dihydrotestosteron, mužský pohlavní hormon, který hraje zásadní roli v padání vlasů....
Zdravá snídaně se podle odborníků neobejde bez několika důležitých potravin. Správná skladba dodá energii na celé dopoledne
Snídaně je jakýsi základ dne. Proto je důležité ji věnovat pozornost. Měla by totiž na celé dopoledne dodat...
Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
- Opálení zmizí, poškození zůstává. Věnujte po létu své kůži pět minut času
- Močení během sprchování není podle odborníka nevinným zvykem. Představa, že moč je vždy sterilní, může přinést zdravotní rizika
- Běhání po práci nestačí. Studie odhalila, co v těle napáchá dlouhé sezení
- Chtěla být štíhlejší a silnější, místo toho přišla o menstruaci. Vzpěračka Minářová popsala roky extrémů
Hamilton vytáhl v Monze Ferrari F40 za desítky milionů, které 30 let nikdo neviděl. Paddock zíral i na jeho outfit
SportyŽivě
dnes, 09:15
4 min
Kulturní tipy: Obdivujte veterány, poseďte se pod lípou nebo vyrazte na sraz harmonikářů
Budějcká Drbna
dnes, 09:15
1 min
HAARP měl ovládat počasí, spouštět zemětřesení i manipulovat lidskou mysl. Pravda o 180 anténách na Aljašce je podivuhodná sama o sobě
Kód Enigma
dnes, 09:11
12 min
Když není povolení, postavíme to bez něj. Trump začne s budováním vítězného oblouku do 14 dnů
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:10
Barva USB portu má svůj význam, prozradí vám rychlost i funkce. Většina lidí to neví a celý život ji ignoruje
Mobify.cz
dnes, 09:07
5 min
Reklama
Tři klíčové chyby Petra Macinky. Měl šanci rozvrátit podvod provokatérů, ale nestalo se
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 09:01
Nenápadné červené znaménko na kůži. Lékaři popsali, kdy zpozornět a kdy ho neřešit
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 09:00
Polonahý muž se v centru Brna chlubil pistolí. Pak ji strčil do kabelky své známé
Brněnská Drbna
dnes, 09:00
1 min
Kolo osudu se otočí v září: Jednomu znamení konečně začne po letech smůly z nebe pršet štěstí
NESPECHEJ.cz
dnes, 09:00
6 min
Demolice bude pokračovat. Ani část vyhořelé budovy ve Zlíně není možné zachovat
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:56
Reklama
Podještědské derby je tu. Fanoušci opět řeší distribuci vstupenek
Liberecká Drbna
dnes, 08:54
2 min
Nestárnoucí Červenka už znovu dominuje v pardubickém dresu. Čtyřmi body zazářil v Lize mistrů
SportyŽivě
dnes, 08:53
3 min
Čaj pro klidný žaludek. Skandinávci do něj místo cukru dávají přísadu, kterou si trávení pochvaluje
Bruneta v kuchyni
dnes, 08:52
3 min
Tři zloději v bývalé pekárně v Jihlavě kradli měděné trubky. Vyrušila je policie
Jihlavská Drbna
dnes, 08:51
1 min
Olomouc vyměnila legendy za mládí a přivedla bývalého parťáka Pastrňáka. Klub mění herní identitu od základů
SportyŽivě
dnes, 08:48
3 min
Reklama
Rybář varuje: Tyhle části ryby radši nejezte. Spousta lidí je hází do polévky
Bruneta v kuchyni
dnes, 08:47
4 min
Záchranáři bojují s časem. V tunelech elektráren je uvězněno ještě 500 dělníků
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:46
Policie odhalila plán na únos Mbappého. Zločinecký gang řídil z vězeňské cely osmnáctiletý učeň kuchařského oboru
SportyŽivě
dnes, 08:45
4 min
Hvězda rallye předstírala život v Monaku, aby neplatila daně ve Finsku. Žalobce žádá tři roky vězení nepodmíněně
SportyŽivě
dnes, 08:43
3 min
Rodiče tisíců dětí o své pediatričky nepřišli. Mají nové prostory v bývalém úřadu
Plzeňská Drbna
dnes, 08:35
1 min
Reklama
Průchod slečnou
i60.cz
dnes, 08:35
7 min
Žena odejde do důchodu v prosinci 2026, její kolegyně až v lednu 2027. Stejný plat ještě neznamená stejnou penzi
Byznys trendy
dnes, 08:35
6 min
Vedrem rozdělená země. Někde útočily čtyřicítky, jinde bylo léto chladnější než obvykle
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 08:35
Prodeje čínských ojetin vzrostly o polovinu
Autoparada.cz
dnes, 08:33
2 min
Krémová salátová polévka s klobásou a nasekaným čerstvým koprem
Cooky.cz
dnes, 08:31
3 min
Reklama
Ani o 900 Kč, ani o 600 Kč. Vláda konečně zveřejnila, o kolik se zvednou důchody od ledna 2027
FAJNTIP.cz
dnes, 08:30
4 min
Joachim Barrande bydlel na Pražském hradě společně s vyhnaným francouzským králem
NESPECHEJ.cz
dnes, 08:30
3 min
Docent III: Do děje vstoupí nová postava a řešit se bude záhadné zmizení manželů a únos vlivného podnikatele
V Telce
dnes, 08:29
2 min
I téměř uhynulé rostlině může vrátit sílu domácí zálivka. Obsahuje pořádnou dávku živin potřebných k novému růstu
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 08:28
3 min
Pádné důvody, proč zařadit zázvor do svého jídelníčku a zvláště v tomto období
Krasnezeny.eu
dnes, 08:27
2 min
Reklama
Přísně tajný soud v SSSR. Muži dobrovolně podstupovali kastraci
kroniQa
dnes, 08:14
3 min
Struhadlo má čtyři strany, ale tu nejužitečnější ignoruje 70 % Čechů. Přitom nahradí i kuchyňský robot
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 08:14
2 min
Klimatická krize: Hranici 1,5 °C už nejspíš překročíme. OSN říká, že teď musíme zvládnout něco, co lidstvo ještě nikdy nezkusilo
Kód Enigma
dnes, 08:10
10 min
Superstar Naomi iritovala Siniakovou i diváky. Je to otravné, sílí hlasy po změně
Aktuálně.cz - Sport
dnes, 08:10
Rohlik.cz otevře obří sklad na Pardubicku. Starostka sousední obce se obává 1500 zaměstnanců
Náš REGION
dnes, 08:08
1 min
Reklama
Od prosince nahradí České dráhy na trase do Domažlic dopravce Arriva
Náš REGION
dnes, 08:05
2 min
Mord na ubytovně: Muž probodl partnerku, ta později v nemocnici zemřela
Náš REGION
dnes, 08:00
1 min
Potápěč našel na mořském dně přes 30 tisíc římských mincí. Nedostal za ně ani cent odměny
NESPECHEJ.cz
dnes, 08:00
2 min
Radeony během srpna zdražily o 11 %, GeForce o 19 %, když se nepočítá RTX 5090
diit.cz
dnes, 08:00
2 min
Manželka Patrika Hezuckého prolomila mlčení o osudném dni. Pak už bylo všechno jen horší, říká
Žena.cz
dnes, 08:00
Reklama
Reklama
Skandál v Německu. Syřan recituje z Koránu a nemusí pracovat, úřady se ho bojí
Manželka Patrika Hezuckého prolomila mlčení o osudném dni. Pak už bylo všechno jen horší, říká
Pražské Jezulátko míří do irského hrabství. Na cestu dostalo slavnostní šaty od návrhářky Zuzany Kubíčkové
Chtěla být štíhlejší a silnější, místo toho přišla o menstruaci. Vzpěračka Minářová popsala roky extrémů
Sověti tragédii tajili. Zbytky těl posbírali na 10 hektarech
Reklama
Reklama