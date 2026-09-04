Struhadlo má čtyři strany, ale tu nejužitečnější ignoruje 70 % Čechů. Přitom nahradí i kuchyňský robot

Skromné kuchyňské struhadlo je již po staletí nepostradatelným nástrojem všech hospodyněk. První model pocházel ze 40. let 15. století z Francie a jednalo se o
primitivní zařízení, které se vyrábělo děrováním povrchu železných desek. Tato první struhadla se používala především ke strouhání tvrdého sýra, který byl pro francouzskou kuchyni základem. Něco málo o struhadle
Postupem staletí se konstrukce struhadel vyvíjela. V 19. století se struhadla stala dokonalejšími a běžně se používala v domácnostech po celé Evropě i v Americe.
Výrazným zlepšením bylo zavedení modelů potažených cínem na počátku 20. století, díky němuž se tito pomocníci trvanlivějšími a odolnějšími proti korozi, jak uvádí MarthaStewart na svém webu. Zdroj fotografie: Pohled 111 / Creative Commons / CC BY-SA Tupé struhadlo naostříte za pár sekund, chce to jen alobal.
Dnes se ve většině kuchyní běžně objevují čtyřstranná „věžová“ struhadla, která jsou vybavena různými stranami pro různé druhy strouhání. Ale
právě často přehlížená pichlavá strana – vyznačující se malými otvory s vyčnívajícími ostrými hranami – má v kulinářství zvláštní místo, zejména pokud jde o přípravu pyré. Jemné umění přípravy pyré
V minulosti, kdy nebyly k dispozici kuchyňské roboty a mixéry, byla tato strana struhadla klíčová pro přípravu čerstvých ovocných a zeleninových pyré pro kojence – tedy pro
zboží, které nebylo v obchodech právě snadno dostupné. Dnes je tato strana struhadla často přehlížena, přestože poskytuje výjimečné využití pro třeba strouhání koření, jako je třeba muškátový oříšek či skořice, a dokonce i pro jemné strouhání brambor do hašé a podobných pokrmů. Zdroj fotografie: Pixabay Ačkoli se pichlavá strana struhadla často podceňuje, ve skutečnosti vám může pomoci s celou řadou kulinářských úkonů.
Vyniká rovněž při strouhání citrusových plodů, jak informuje web
Chatelaine. Jemné čepele jemně oškrábnou barevnou vnější slupku citronů, pomerančů a limetek a zachytí esenciální oleje, aniž by se zabořily do hořké dřeně.
Je také fantastická pro tvrdé sýry, jako je parmezán. Jemné hoblinky se totiž odlupují rychle a rovnoměrně a jsou poté ideální na posypání těstovin a salátů. Chalupáři-Zahrádkáři také poradili,
jak s pomocí struhadla zbavit kapra šupin nebo jak ho podomácku nabrousit.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři