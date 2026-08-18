Meruňkové kynuté knedlíky, které přežily generace právem: Jednoduchá klasika s poctivou chutí

pro mě pořád znamenají hlavně vůni, která se rozleze po bytě, a hned je jasno, že je léto. Vybaví se mi teta, jak je dělala s Kynuté meruňkové knedlíky meruňkami nebo borůvkami, vždycky s máslem navrch a tvarohem. Já jsem se do nich dlouho nepouštěla, mi připadalo složité. Letos jsem to zkusila. A ukázalo se, že to nebyla kynuté těsto žádná věda. Výsledek je přesně ten typ jídla, které vypadá nenápadně, ale chuťově patří k vrcholům léta.
Základ dělá
polohrubá mouka. Právě ta těstu sedí nejlépe, protože mu dá strukturu bez zbytečné těžkosti. Knedlíky se vaří v osolené vodě asi 7 minut, po vytažení se propíchnou vidličkou, aby mohla odejít pára, a hned se potřou máslem. Není to jen starý zvyk. Když se těsto po uvaření neodvětrá, snadno se srazí a knedlíky se slepí k sobě. Tvaroh na závěr přidá lehkou kyselost, která pěkně vyváží. meruňky
Můj tip: Kvásek z droždí, mléka a cukru nechte opravdu vzejít do pěny, tedy zhruba 10 až 15 minut, a teprve pak ho zapracujte do mouky. Když kvásek nenaběhne, těsto nevykyne a knedlíky budou hutné. Vlažné mléko má mít asi 30 stupňů, ne víc – horké droždí spolehlivě zničí. Recept na nadýchané meruňkové knedlíky polité máslem
Z jedné dávky vznikne zhruba
15 až 18 knedlíků, podle velikosti meruněk. Celková délka přípravy: přibližně 90 minut Ingredience k přípravě
Kynuté těsto: 500 g polohrubé mouky 250 ml vlažného plnotučného mléka 20 g čerstvého droždí 1 lžíce cukru krupice (do kvásku) 1 vejce (M) špetka soli
Náplň a dokončení: 600 až 700 g čerstvých meruněk (zralých, ale pevných) 50 g másla na pomazání po uvaření 150 g tvarohu (měkkého nebo jemně protřeného) moučkový cukr na posypání podle chuti sůl do vody na vaření Postup přípravy kynutých knedlíků s meruňkami
1.
Propracujte těsto. Do velké mísy nasypte mouku a sůl. Uprostřed udělejte důlek, vlijte vzešlý kvásek, přidejte vejce a zbytek vlažného mléka. Všechno propracujte rukama nebo hákem mixéru na hladké, lehce tužší těsto, které se nelepí. Když bude příliš pevné, přidejte lžíci mléka.
2.
Nechte těsto kynout. Mísu přikryjte čistou utěrkou nebo fólií a dejte na teplé místo bez průvanu. Těsto má kynout 45 až 60 minut, dokud nezdvojnásobí objem. V létě to v kuchyni bývá rychlejší, u mě často kolem 45 minut.
3.
Připravte meruňky. Mezitím meruňky omyjte, rozkrojte a vyjměte pecky. U menších plodů stačí pecku vytlačit prstem a nechat je celé. Do každé meruňky lze vložit půl kostky cukru, ale není to nutné – zralé meruňky bývají dost sladké i samy o sobě. Foto: Cooky.cz, Knedlíky z kynutého těsta plněné meruňkami – recept, který přežil generace a stále nemá konkurenci
4.
Vytvarujte knedlíky. Vykynuté těsto položte na pomoučenou desku a rozdělte na 15 až 18 stejných dílků. Každý rozmáčkněte dlaní nebo rozválejte na placičku, doprostřed dejte meruňku a okraje pečlivě spojte. Spoj musí držet. Když se neuzavře dobře, knedlík se při vaření rozevře a šťáva uteče do vody.
5.
Druhé kynutí. Hotové knedlíky skládejte na pomoučenou plochu nebo pečicí papír a přikryté utěrkou je nechte 10 až 15 minut odpočinout. Mírně nabydou a těsto ještě povolí — to je v téhle fázi správně. Uvařte knedlíky
Blbouny s tvarohem vás přesvědčí, že i hravý název může patřit poctivému sladkému jídlu
6. Ve velkém hrnci přiveďte k varu osolenou vodu. Knedlíky vkládejte po 4 až 5 kusech, ať se netlačí. Vařte přikryté 7 minut, po 3 až 4 minutách je opatrně otočte. Josef Maršálek ve svém receptu doporučuje i vaření v páře 7 až 8 minut; to je dobrá varianta, knedlíky pak bývají ještě vláčnější a nenasáknou vodu.
7.
Propíchněte a omastěte. Uvařené knedlíky vyjměte děrovanou lžící na talíř nebo plech a hned je na 2 až 3 místech propíchněte vidličkou. Pára musí ven, jinak těsto ztvrdne a může se srazit. Pak je okamžitě potřete nebo polijte rozpuštěným máslem.
8.
Podávejte. Knedlíky přesuňte na talíře, přidejte lžíci tvarohu a zasypte moučkovým cukrem. Jezte hned, dokud jsou teplé. Studené kynuté knedlíky už mají úplně jiný výraz. Tipy redakce: Mouka: Pro kynuté knedlíky je polohrubá mouka lepší než hladká. Těsto je méně lepivé, lépe drží a při vaření se tolik nerozpadá. Když je po ruce jen hladká, pomůže lžíce krupice. Vaření v páře: Máte-li napařovák nebo bambusový košík, zkuste knedlíky místo ve vodě udělat v páře. Nepoberou tolik vlhkosti, zůstanou nadýchanější a povrch bude jemnější. Přesně tahle varianta se objevuje i u Josefa Maršálka. Tvaroh: Měkký tvaroh, rozmačkaný vidličkou, se na knedlíky roztírá lépe než zrnitý. Podle Healthline je navíc bohatý na bílkoviny a vápník, takže to není jen dezertní záležitost, ale i slušná porce živin. Meruňky: Sáhněte po pevných, zralých kusech. Přezrálé plody pustí moc šťávy a těsto se může při vaření trhat. Fungují i švestky nebo borůvky.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline