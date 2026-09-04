Kocián a Fenin se porvou v kleci a vsadili se o vlastní zdraví. Prohrát znamená jít se na tři měsíce léčit

Martin Kocián na konci srpna zveřejnil na Instagramu video, ve kterém oslovuje svého budoucího soupeře Martina Fenina. Věta, která z něj vystřelila, zněla jednoduše: „Kdo to v našem zápase prohraje, půjde regulérně na tři měsíce na léčení.“ Žádná klinika, žádný termín nástupu, žádná písemná dohoda. Jen veřejný slib dvou mužů, jejichž boje mimo klec jsou známější než cokoli, co v ní zatím předvedli. Jejich duel je součástí turnaje Clash 17 naplánovaného na 24. října 2026 v Ústí nad Labem, a organizátoři si nemohli přát lepší příběhovou linku.
Pervitin proti alkoholu: co přesně Kocián řekl
Kocián ve videu rámuje střet jako „piko proti alkoholu“. Sám v minulosti opakovaně a bez servítek mluvil o svém vztahu k pervitinu, LSD, nikotinu i alkoholu. V rozhovoru pro Extra.cz v září 2024 prohlásil: „Fetovat nikdy nepřestanu, nejradši mám pervitin a LSD.“ O pár měsíců dříve přitom pro Expres.cz tvrdil, že do Clashe jde mimo jiné proto, aby byl „aspoň 45 dní čistej“. Pro Prima Ženy celou situaci shrnul jako „hazardování se životem nebo se zdravím“.
Na druhé straně klece stojí Fenin, jehož příběh je veřejně zdokumentovaný ještě podrobněji. V březnu 2024 oznámil konec tříměsíční protialkoholní léčby v Červeném Dvoře, děkoval Milanu Barošovi, který ho do léčebny osobně odvezl, i Tomáši Ujfalušimu. V dubnu 2024 pro iSport řekl, že závislost je „na celý život“. Jenže už v červenci téhož roku přiznal německému Bildu, že znovu pije každý den a že se „dříve nebo později upije k smrti“.
Kociánova sázka tedy míří přesně tam, kde to bolí. A právě proto funguje jako promo.
Sázka bez podpisu: přijal ji Fenin vůbec?
Tady je potřeba oddělit virální vrstvu od doložitelných faktů. V otevřených zdrojích se nám k datu článku nepodařilo dohledat jedinou přímou reakci Fenina na Kociánův návrh. Žádné „přijímám“, žádné protivideo, žádný komentář. Stejně tak organizace Clash sázku nikde neprezentuje jako oficiální součást pravidel zápasu.
Co víme jistě:
- Kocián návrh zveřejnil na Instagramu 30. srpna 2026.
- Sekundární média návrh převzala a citovala.
- Clash 17 vede duel Kocián vs. Fenin na zápasové kartě s bilancí 2:2 pro Kociána a 0:0 pro Fenina, který je v kleci debutant.
Co nevíme: jestli Fenin souhlasí, jestli existuje jakákoli formální dohoda a kdo by případně dohlížel na splnění závazku. Sázka tak zatím stojí výhradně na Kociánově slově a na síle, s jakou se rozšířila po sociálních sítích.
Léčba jako trest za prohru, jde to vůbec vynutit?
Krátká odpověď: ne. Podle zákona o zdravotních službách musí být souhlas s hospitalizací písemný a dobrovolný. Hospitalizace bez souhlasu je možná jen v úzce vymezených případech, tedy při ohrožení života pacienta nebo okolí, případně na základě nařízení soudu. Výsledek zápasu v kleci mezi ně nepatří.
Jak si Redakce VIPŽivot navíc všimla, Národní zdravotnický informační portál uvádí, že zájemce o léčbu závislosti si má obvykle sám zavolat do zařízení a dostavit se na příjem. Bez vlastní iniciativy pacienta je jakákoli pobytová léčba prakticky nerealizovatelná. Kociánova sázka je tedy veřejný morální závazek, ne právně vymahatelný mechanismus. Pokud poražený na léčbu nenastoupí, nehrozí mu nic, kromě veřejné ostudy.
Clash prodává pád jako příběh vykoupení
Typická předzápasová provokace na Clashi vypadá jinak: urážky, chaos na tiskových konferencích, občas rekvizita pro šok. Kociánova sázka se od toho liší. Nestaví na ponížení soupeře, ale na sdíleném problému obou aktérů, a na naději, že by z něj jeden z nich mohl vystoupit. Alespoň na tři měsíce.
Organizátoři tak dostávají do rukou narativ, který přesahuje obvyklý freak-fight formát. Nejde o to, kdo koho knokautuje. Jde o to, jestli dva muži s veřejně známými pády dokážou z klece vytěžit něco víc než modřiny a honorář. Clash 17 se koná 24. října od 18:30 na Zimním stadionu v Ústí nad Labem.
Jestli poražený skutečně nastoupí na léčbu, nerozhodne výsledek zápasu. Rozhodne to, co se odehraje potom, daleko od kamer, bez rozhodčího a bez diváků.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová