Spartě hrozí kvůli úletu chuligánů v derby vysoký trest. Disciplinárka už zahájila vyšetřování

Pyrotechnika, která oddálila výkop. Pokřik „Jude Slavie“ nesoucí se Letnou. Transparent „RIP generál“ se srbskou vlajkou, uctívající památku odsouzeného válečného zločince Ratka Mladiće, který zemřel tři dny před derby. A na závěr sprška kelímků po gólu Ayaosiho směrem k hráčům i hrací ploše. Tohle všechno má teď na stole disciplinární komise Ligové fotbalové asociace, která 3. září oficiálně zahájila řízení se Spartou. Se Slavií řeší jen pyrotechniku. Rozdíl v šíři obvinění je zásadní, a pro Spartu potenciálně bolestivý.
Čtyři prohřešky, jeden klub
Zatímco sešívaní se v disciplinárním řízení zodpovídají z jediného bodu, použití pyrotechniky svými fanoušky, Sparta čelí čtyřnásobnému balíku. Podle
sdělení LFA jde o: Pyrotechniku s dopadem na pozdní zahájení utkání Nevhodné pokřiky fanoušků Vyvěšení transparentu odkazujícího na Ratka Mladiće Vhazování předmětů na hrací plochu
Sparta je navíc v pozici domácího organizátora. Na epet ARENĚ v 6. kole Chance Ligy 2026/27 nesla pořadatelskou odpovědnost, což disciplinární řád posuzuje přísněji. Mluvčí klubu Pavel Jína se od transparentu distancoval s tím, že šlo o „aktivitu jednotlivců“ a banner byl „bezprostředně poté“ odstraněn. Kdo přesně zasáhl, pořadatelská služba, security, nebo sami fanoušci, klub neuvedl.
Co říká disciplinární řád
LFA dosud veřejně neupřesnila, pod které paragrafy jednání Sparty podřadila.
Disciplinární řád s účinností od 1. července 2026 ale vymezuje sankční stropy jasně:
Typ provinění Maximální pokuta Další možné sankce Nesportovní chování fanoušků (vč. vhazování předmětů) 5 mil. Kč Až 6 zápasů bez diváků, uzavření stadionu Pořadatelské selhání domácího klubu 10 mil. Kč Uzavření stadionu, zápasy na neutrální půdě
Řízení se zahajuje doručením vyrozumění s popisem skutku. Komise pak shromažďuje důkazy včetně video- a audiozáznamů a může jednat i bez osobní účasti předvolaného. Pevnou lhůtu ve dnech řád nestanovuje, ale komuniké disciplinárky vycházejí obvykle v týdenním rytmu. Po květnovém derby 2026 padl verdikt během tří dnů.
Pokuty Spartu nebolí. Uzavřený kotel ano
Finanční sankce v řádu stovek tisíc korun jsou pro rozpočet Sparty marginální položka. Klub to ostatně dobře zná: v srpnu 2024 dostal 200 tisíc za masivní pyro proti Dukle, v říjnu 2024 po derby 30 tisíc, v listopadu 2023 po zápase v Ostravě 300 tisíc mimo jiné kvůli požáru na toaletách a napadení hasiče.
Skutečně citlivý trest vypadá jinak: uzavření kotle nebo celé části stadionu v klíčové fázi sezony. Sparta sama na svém webu v materiálu „Klub a tribuna“ připomíná, že UEFA jí v minulosti uzavřela část hlediště kvůli nevhodnému transparentu v Bělehradě. Domácí řád totéž umožňuje. A precedent existuje čerstvý: Slavia po květnovém derby 2026 dostala kontumaci 0:3, pokutu 10 milionů korun a čtyři domácí soutěžní zápasy bez diváků. Ten případ ukázal, že fanouškovský delikt může přímo přepsat tabulku.
Systémový tlak roste nezávisle na Spartě
Aktuální kauza dopadá do už rozběhnuté debaty. Po květnových výtržnostech vznikla pracovní skupina
Bezpečí na stadionech s účastí LFA a FAČR. Poslanec Boris Šťastný v srpnu mluvil o digitálním registru vyloučených osob, chytrých stadionech s rozpoznáváním obličejů a o tom, že by použití pyrotechniky na stadionu mohlo být nově klasifikováno jako trestný čin. Patrik Nacher po aktuálním derby pro Radiožurnál konstatoval, že fanoušci přesně vědí, jak pyrotechniku na stadion dostat, a stávající opatření nestačí.
Sparta přitom dlouhodobě komunikuje princip objektivní odpovědnosti: klub veřejně přiznává, že za chování tribun nese následky bez ohledu na to, zda konkrétní viníky identifikuje. Identifikovat je přitom umí: kamerový systém a vlastní zákazy vstupu jsou součástí klubové politiky, jednotlivcům hrozí podle řádu zákaz vstupu na stadion až na pět let.
Verdikt disciplinárky může přijít během dnů. Pro Spartu nejde o to, jestli zaplatí půl milionu, nebo pět. Jde o to, jestli se její kotel na podzim vyprázdní.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl