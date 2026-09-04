Sakic odmítl obavy z platové pasti jednou větou. Zaznělo v ní i jméno Nečase

- Osmiletá smlouva má hodnotu 163,2 milionu dolarů, průměrný roční plat činí 20,4 milionu
- Jde o rekord jak v celkové hodnotě, tak ve výši ročního průměru
- Kontrakt vstoupí v platnost v ročníku 2027/28 a udrží obránce v Denveru do sezony 2034/35
- Součástí je kompletní klauzule o nevyměnitelnosti
- Předchozí rekord držel Macklin Celebrini s 18,8 milionu dolarů ročně
Tlak, který si nakládá sám
Sedmadvacetiletý Kanaďan se novému statusu nevyhýbal. „Jsem člověk, který na sebe sám vyvíjí obrovský tlak, abych se hokejově posouval rok co rok. Tento kontrakt mě donutí tlačit na sebe ještě o něco víc. Navíc to mně i týmu jasně ukazuje, kam směřujeme," prohlásil dvojnásobný držitel Norris Trophy na pondělní tiskové konferenci.
Vzápětí přidal poznámku, kterou pronesl se smíchem, ale která popisuje současnou realitu ligy přesněji než jakýkoli graf. „Plně očekávám, že Nate MacKinnon při své další smlouvě tu moji částku ještě zdvojnásobí. Je neuvěřitelné sledovat, kam se celá liga finančně posouvá," doplnil.
Argumenty pro takovou částku jsou k dispozici. V minulé sezoně nasbíral ve pětasedmdesáti zápasech dvacet gólů a devětapadesát asistencí, mezi obránci skončil třetí v produktivitě a druhý v hlasování o Norris Trophy. Dvacetigólovou hranici z pozice beka pokořil třetí sezonu za sebou, což se před ním naposledy podařilo Alu MacInnisovi v roce 1992.
Načasování, které nebylo náhodné
Smlouva se uzavírala pod tlakem kalendáře. Od 15. září vstupuje v platnost nová kolektivní smlouva, podle níž už nepůjde podepisovat prodloužení delší než sedmileté. Colorado tak stihlo poslední možnou osmiletku a získalo jistotu, že se svou hvězdou nebude vyjednávat, dokud jí nebude šestatřicet.
Generální manažer a prezident hokejových operací Joe Sakic pak odmítl obavy, že takto nákladný kontrakt spolu s platy Nathana MacKinnona a Martina Nečase tým finančně paralyzuje. „Bez superhvězd nemůžete vyhrávat. Potřebujete šířku kádru, ale bez hráčů, jako jsou Cale a Nate, je to nesrovnatelně těžší," zdůraznil.
Jeho argument má oporu v čerstvé zkušenosti. Colorado vyhrálo základní část a získalo Presidents' Trophy, jenže ve finále Západní konference nestačilo na Vegas a sérii prohrálo 0:4. Makar kvůli zranění chyběl v prvních dvou zápasech té série.
Sakic si postavil hlavu a vyšlo mu to
V červnu, kdy v Denveru opadaly emoce z vyřazení, dal Sakic jasně najevo, že klub bude dál stavět na Makarovi i na trenérovi Jaredu Bednarovi. Tehdy se očekávalo, že se z Kanaďana stane nejlépe placený obránce historie. Skončilo to o stupeň výš.
A pokud má sám rekordman pravdu, dlouho mu ten primát nevydrží. Vedle MacKinnona čeká na novou smlouvu i jeho konkurent v hlasování o nejlepšího obránce Quinn Hughes.