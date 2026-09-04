Mareš a Kozub poprvé vysílali spolu a posluchači okamžitě řešili jednu věc. „To se nedá poslouchat," napsali

Pondělí 31. srpna 2026, krátce po šesté ráno. Z reproduktorů Evropy 2 se ozval hlas Leoše Mareše a vedle něj poprvé jako moderátor Ranní show Štěpán Kozub. Devětadvacátá sezona nejposlouchanějšího ranního pořadu v Česku odstartovala o den dřív, než je zvykem, mimo jiné proto, že Kozub 1. září vede dceru poprvé do školy. Vzájemné popichování a humor fungovaly od prvních minut. Jenže pod příspěvky na sociálních sítích se začala hromadit jedna výtka, která s kvalitou moderování neměla nic společného.
Co přesně posluchači vytýkali
„Doufám, že si nebudou jako kolegové vykat, to se nedá,“ napsala jedna z posluchaček v reakcích, které zachytil Aha. Právě vykání mezi Marešem a Kozubem se stalo tématem číslo jedna. Ne obsah, ne tempo, ne hlasová chemie, ale formální oslovení. Část publika ho vnímala jako bariéru, která brání přirozené dynamice dvojice v éteru. Vedle výhrad se ale objevovala i silná vlna pochval a komentáře typu „konečně někdo, kdo Leošovi stačí“. Převažující tón prvních hodin nebyl odmítavý. Spíš zvědavý.
Proč si vykali, ani jeden z dvojice veřejně nevysvětlil. Jestli šlo o záměrný moderátorský prvek, nebo o přirozenou ostýchavost prvního společného rána, zůstává otevřené. Stejně jako otázka, zda k tykání přejdou v dalších vysíláních.
Nová éra po Patriku Hezuckém
Kontext je důležitější než samotné vykání. Patrik Hezucký, Marešův dlouholetý parťák a hlas, který definoval zvuk Ranní show pro celou generaci posluchačů, zemřel 5. prosince 2025 po krátké těžké nemoci. Po jeho smrti pokračoval Mareš s Kateřinou Říhovou a Jakubem Kohákem, ale otázka „kdo bude nový parťák“ visela ve vzduchu celou 28. sezonu.
Kozub není prezentován jako přímá náhrada Hezuckého, a Evropa 2 to zdůrazňuje. Mareš sám jeho roli přirovnává k zapojení Koháka: nepravidelná posila, která se v éteru objeví podle svých pracovních závazků, ne každé ráno od šesti do devíti. Rozdíl je v rámování. Kohák má na Evropě 2 vlastní rubriku „Svět podle Koháka“, zatímco Kozub je oficiálně součástí nové sestavy celé 29. sezony. To je víc než hostování.
Kozub nebyl neznámý hlas
Jeho jméno se v tipovacích debatách fanoušků vracelo opakovaně ještě před oficiálním potvrzením. Podle iDNES někteří posluchači psali, že by s Marešem mohla fungovat právě Kozubova pohotovost a specifický humor. Pomáhala předchozí historie: v lednu 2026 se Kozub spojil s Marešem přes FaceTime přímo do vysílání, vystoupil na Koncertu pro Patrika a sám přiznal, že Ranní show s Hezuckým a Marešem dlouhodobě poslouchal. Nebyl to tedy cizinec vtažený do zaběhnutého stroje. Byl to někdo, kdo ten stroj znal zvenčí a teď si poprvé sedl dovnitř.
Co ukáže další vysílání
Podle nás v Redakci VIPŽivot první den odhalil přesně to, co se dalo čekat: publikum netestovalo Kozuba jako moderátora, ale chemii dvojice jako celku. Vykání bylo jen nejviditelnější symbol toho, že si oba teprve hledají společný rytmus. Vzájemné popichování a humor fungovaly, formální oslovení skřípalo. Pokud přejdou k tykání, a dá se čekat, že ano, zmizí i poslední výtka, kterou první vysílání vyvolalo.
Kozub má v éteru Evropy 2 prostor. Otázka není, jestli ho posluchači přijmou, ale jak rychle si na nový zvuk zvyknou. První ráno naznačilo, že to nemusí trvat dlouho.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová