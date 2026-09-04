Karlos jí sebral auto a vodí se za ruku s jinou. Lela ale odmítá válčit a raději se soustředí na sebe

Stovka lidí ve FU Club & Lounge v Dlouhé ulici v Praze 1, stojany plné značkového oblečení od Versaceho po Zaru a uprostřed toho všeho Lela Ceterová, která mezi věšáky s
legínami za dva a půl tisíce a kabelkami za desítky tisíc korun odpovídá na otázky o Karlosu Vémolovi. Ne hystericky, ne slzavě. Věcně. VIP život zaznamenal, že také řekla zajímavou věc. O Monice Naomi, se kterou se její ex teď ukazuje, prý věděla „minimálně víc než rok“. O odtaženém Mercedesu řekla, co říct chtěla, a teď se soustředí na děti a práci. Nedělní bazar nebyl jen výprodej šatníku, byl to veřejný restart. Monika Naomi: žádné překvapení
Den před bazarem zachytili fotografové
eXtra.cz Karlose Vémolu na party Iluminate, jak se drží za ruku s influencerkou Monikou Naomi. Tentýž večer s ní vyrazil i do arkádové herny a vzal s sebou děti. Pro veřejnost šok, pro Lelu starý příběh. Už v červenci v obsáhlém prohlášení popsala, že se o Monice dozvěděla přibližně v době narození jejich třetího dítěte. Na nedělním bazárku to upřesnila: věděla o ní minimálně přes rok. Jinými slovy, vztah Karlose s Monikou podle Lely běžel ještě v době, kdy manželství navenek fungovalo.
Zajímavý je posun oproti roku 2022. Tehdy, když se poprvé řešily Karlosovy nevěry,
Lela celou kauzu označovala za „pseudokauzu“ a pár společně vyrazil na veřejnost, jako by se nic nestalo. V létě 2026 je rétorika opačná: kapitolu uzavírá, vztah nezachraňuje a s Monikou nechce být nijak spojovaná. Žádné divadlo, žádná fasáda. Zdroj fotografie: Nextfoto Mercedes, padesát tisíc a dohoda, která neexistuje na papíře
A pak je tu ten slavný Mercedes třídy G a platby na děti. V polovině srpna nechal Vémola auto, které Lela používala, odtáhnout. Podle jejích slov se o tom dozvěděla od sousedů; v autě zůstaly dětské sedačky, kočárek i další věci. Karlosova verze je jiná. Podle něj měla fungovat po rozchodu dohoda:
50 tisíc korun měsíčně v hotovosti plus auto k užívání, přičemž provoz Mercedesu G ho měl stát dalších zhruba 50 tisíc měsíčně. Jeho právník doplnil, že problém spočíval v neexistenci písemné dohody; Vémola se údajně obával, že dosavadní plnění bude zpětně hodnoceno jen jako dobrovolné, nikoli jako závazek. Lela proti tomu namítá, že platby byly nepravidelné, a tvrdí, že na akontaci vozu sama přispěla.
Nedělní akce v pražském FU Clubu nebyla charitativní show. Nabídka pokrývala celé spektrum Lelina šatníku, od sandálků Steve Madden za tisícovku a věcí ze Zary či Sheinu v řádu stovek až po kabelku Dolce & Gabbana Small Devotion s běžnou cenou kolem 45 tisíc nebo
Versace La Medusa za zhruba 31 tisíc. Legíny Versace šly za 2 500 korun, přitom nové stojí přes 23 tisíc. Důležité ale je, co bazar říká o Lelině situaci: zpeněžuje prakticky celý šatník. Vedle toho má placený projekt pro Primu, natáčení, z něhož podle svých slov zaplatila dovolenou s dětmi, na kterou Karlos „nepřispěl ani korunu“. Třetí příjmový proud je její průběžná práce influencerky a modelky. Neválčit neznamená smířit se
Lelina strategie vypadá na první pohled pasivně. Není. Fakta k penězům a autu popsala veřejně: nepravidelné platby, neohlášené odtažení vozu, vlastní finanční podíl na akontaci. Ale osobní válku odmítla. Na bazárku to shrnula jednou větou:
nechce žabomyší války, chce energii dát do dětí a práce. Už dříve napsala, že nechce dětem komplikovat vztah s otcem. A právě tady je klíčový rozdíl oproti klasickému mediálnímu rozchodu české celebrity: místo eskalace, vzájemného obviňování a instagramových přestřelek volí kontrolovanou obranu. Řekne, co potřebuje říct, a pak přepne na vlastní agendu: práci, děti, posouvání se dál.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Barbora Kalivodová