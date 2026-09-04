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Karlos jí sebral auto a vodí se za ruku s jinou. Lela ale odmítá válčit a raději se soustředí na sebe

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Dennívýzva
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Lela Ceterová v neděli rozprodávala šatník v pražském klubu a přitom poprvé otevřeně popsala, jak dlouho o nové partnerce svého exmanžela věděla.
Karlos jí sebral auto a vodí se za ruku s jinou. Lela ale odmítá válčit a raději se soustředí na sebe

Karlos jí sebral auto a vodí se za ruku s jinou. Lela ale odmítá válčit a raději se soustředí na sebe

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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