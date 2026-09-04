Android 16 skrývá dvě nová nastavení, která zrychlí internet a prodlouží výdrž baterie. Nativně jsou ale vypnutá

Kdo někdy stál v kavárně s plným Wi-Fi signálem a nemohl načíst jedinou stránku, přesně ví, jaký problém Google řešil. Pixel se totiž v takové situaci tvrdohlavě držel nefunkční Wi-Fi, místo aby přepnul na mobilní data. Právě tohle měla historicky řešit funkce Adaptive Connectivity, jeden vágní přepínač, který sliboval „lepší výkon i výdrž baterie automatickou správou síťových připojení“. V praxi ale málokdo tušil, co přesně dělá. V Androidu 16 QPR3 to Google konečně napravil: jeden přepínač rozpojil do dvou konkrétních voleb, z nichž každá má jasný účel.
Co přesně se změnilo
Původní přepínač Adaptive connectivity v nastavení Pixelu fungoval jako černá skříňka. Zapnul se, a telefon „nějak“ řídil síťové připojení, mimo jiné aktivoval 5G jen tehdy, když aplikace potřebovala vyšší rychlost. Uživatel ale neměl žádnou kontrolu nad tím, kterou část chování chce a kterou ne.
V QPR3 verzi Androidu 16 Google tuto funkci rozpojil do dvou samostatných přepínačů, oba v cestě Nastavení → Síť a internet → Adaptive connectivity:
- Auto-switch to mobile network – telefon automaticky přeskočí z Wi-Fi na mobilní data, pokud detekuje, že Wi-Fi nemá přístup k internetu nebo je spojení mezi Pixelem a přístupovým bodem slabé.
- Optimize network for battery life – systém preferuje energeticky úspornější síťové chování, například nedrží zbytečně aktivní 5G, když stačí LTE.
Důležité upřesnění: podle hands-on reportů 9to5Google i Android Authority byly oba přepínače ve výchozím stavu zapnuté, nikoli vypnuté. Oficiální dokument Googlu, který by tvrdil opak, se nám dohledat nepodařilo. Kdo tedy na QPR3 aktualizoval a do nastavení nezasahoval, měl obě funkce aktivní automaticky.
Co znamená „zrychlení internetu“ a „prodloužení výdrže“
Tady je potřeba být přesný. Ani jeden přepínač nepřidá telefonu vyšší nominální rychlost stahování. Žádný magický boost v megabitech za sekundu se nekoná.
Auto-switch to mobile network řeší něco jiného: eliminuje situace, kdy člověk minutu čeká na načtení stránky, protože Pixel visí na mrtvé Wi-Fi. Telefon detekuje problém a přehodí se na mobilní data. Subjektivně to působí jako dramatické zrychlení, jenže ve skutečnosti jde o to, že internet vůbec začne fungovat. Google k tomu přímo upozorňuje, že zapnutí této funkce může zvýšit spotřebu mobilních dat, protože telefon bude častěji přepínat na celulární síť.
Optimize network for battery life šetří energii tím, že volí méně náročný síťový režim. Typicky: nedrží 5G připojení, když aplikace nepotřebuje vysokou propustnost. Konkrétní čísla, kolik minut nebo procent baterie uživatel získá, Google nikde nepublikuje. Efekt závisí na pokrytí, typu používaných aplikací i konkrétním modelu Pixelu.
Obě funkce lze mít zapnuté současně. Není to volba „buď, anebo“, právě proto je Google rozdělil.
Pro koho to platí a kde to najít
Adaptive Connectivity není univerzální androidová funkce. Google ji dokumentuje výhradně pro telefony Pixel, konkrétně od modelu Pixel 4a (5G) výše. Android 16 QPR3 v roce 2026 cílil na řady Pixel 6 až Pixel 10 včetně modelů Fold a Tablet. Kdo má Samsung, Xiaomi nebo Motorolu, tyto přesné přepínače v menu nenajde; výrobci mohou mít vlastní implementaci podobného chování, ale pod jiným názvem a s jiným rozsahem.
Cesta k přepínačům: Nastavení → Síť a internet → Adaptive connectivity. Tam se zobrazí oba samostatné přepínače. Google má mimochodem kolem této funkce nekonzistentní dokumentaci: jedna oficiální stránka stále popisuje starý jediný přepínač, jiná už uvádí samostatný Auto-switch to mobile network. To vysvětluje, proč se v tématu plete i část technických webů.
Kdy to přišlo a kde jsme dnes
Stabilní rollout Androidu 16 QPR3 začal 3. března 2026 v rámci March Pixel Drop. Aktualizace se rozesílala postupně během několika týdnů v závislosti na zařízení a operátorovi. Do 16. června 2026 ale Google už vydal Android 17 pro většinu podporovaných Pixelů, takže QPR3 je dnes historická meziverze.
Rozdělení přepínačů ale přežilo; princip granulární kontroly nad síťovým chováním se přenesl i do novějších verzí systému. A mimochodem, poznámky k vydání QPR3 řešily i konkrétní chybu s pomalými rychlostmi na Wi-Fi, takže kolem této verze probíhala širší oprava konektivity, nejen kosmetická změna v menu.
Proč na tom záleží
Nejcennější na celé změně není žádný technický průlom. Je to transparentnost. Místo jednoho přepínače, u kterého nikdo přesně nevěděl, co dělá, má uživatel dvě jasné volby s předvídatelným chováním. Kdo chce, aby telefon neutíkal z Wi-Fi na data, vypne první přepínač. Kdo nechce šetřit baterii za cenu pomalejšího připojení, vypne druhý. Poprvé za roky existence Adaptive Connectivity je srozumitelné, co vlastně říkáte Googlu, že má dělat.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman