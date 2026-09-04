Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Android 16 skrývá dvě nová nastavení, která zrychlí internet a prodlouží výdrž baterie. Nativně jsou ale vypnutá

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Jeden přepínač řeší mrtvou Wi-Fi, druhý šetří baterii přes úspornější síťový režim. Google je zavedl v Androidu 16 QPR3 pro telefony Pixel.
Telefon Android Xiaomi, aktualizace

Telefon Android Xiaomi, aktualizace

Zdroj: Pexels
Reklama
Další články z Mobify.cz
Domácí kino za statisíce, ale největší radost dělá gadget za necelých 5 tisíc. Tomu se snad ani nedá věřit
Domácí kino za statisíce, ale největší radost dělá gadget za necelých 5 tisíc. Tomu se snad ani nedá věřit
Potápěč vylovil z Karibiku hodinky od Googlu, které ještě nikdo neviděl. I po týdnech ve slané vodě stále ukazovaly čas
Potápěč vylovil z Karibiku hodinky od Googlu, které ještě nikdo neviděl. I po týdnech ve slané vodě stále ukazovaly čas

Koncem května 2026 vytáhl nejmenovaný potápěč z moře u ostrova St. Martin chytré hodinky, které Google...

Policie v Německu začala lovit řidiče dronem z výšky a výsledky jsou alarmující. Na červenou projelo za 2 hodiny 16 hříšníků
Policie v Německu začala lovit řidiče dronem z výšky a výsledky jsou alarmující. Na červenou projelo za 2 hodiny 16 hříšníků

Hamburská policie vypustila nad křižovatku dron a jen za 2 hodiny zachytila 16 řidičů, kteří projeli na...

Oblíbená věcička, která otevře stovky aut, dostává nástupce. Bude to plnohodnotný mini-PC s Linuxem a 5G za 8 500 Kč
Oblíbená věcička, která otevře stovky aut, dostává nástupce. Bude to plnohodnotný mini-PC s Linuxem a 5G za 8 500 Kč

Flipper Zero, kapesní nástroj pro hackery, dostane nástupce s osmijádrovým procesorem, Linuxem a modulem...

Šéf SAP tvrdí, že klávesnice do tří let skončí. V práci máme jen mluvit na umělou inteligenci a nic nepsat
Šéf SAP tvrdí, že klávesnice do tří let skončí. V práci máme jen mluvit na umělou inteligenci a nic nepsat

Šéf největší evropské softwarové firmy prohlásil, že lidé brzy přestanou psát data do podnikových systémů...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

Všechny články tohoto autora →
Mobify.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.