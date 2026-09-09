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Neuvěříte, jak bydlí Dana Batulková. Její netradiční domov vyrazil dech všem fanouškůmPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Místo moderní vily si Dana Batulková drží domov, ke kterému její rodinu váže dlouhá historie. Statek na okraji Prahy prošel požárem i rozsáhlou rekonstrukcí a některé jeho části dodnes připomínají, k čemu kdysi sloužily.
Neuvěříte, jak bydlí Dana Batulková. Její netradiční domov vyrazil dech všem fanouškům
Zdroj: nextfoto.cz
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Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.Všechny články tohoto autora →
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