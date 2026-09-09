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Zaplatila si místo u okénka v letadle, sedělo na něm cizí dítě. Otec odmítl přesednout a začal jí vyčítat, že je sobecká

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Aby si alespoň trochu zpříjemnila dlouhý let, zaplatila si žena místo u okna. Byla zaskočená, když sedadlo bylo obsazené a otec s dítětem se neměli k tomu, aby jí ho uvolnili.
Zaplatila si místo u okénka v letadle, sedělo na něm cizí dítě. Otec odmítl přesednout a začal jí vyčítat, že je sobecká

Zaplatila si místo u okénka v letadle, sedělo na něm cizí dítě. Otec odmítl přesednout a začal jí vyčítat, že je sobecká

Zdroj: iStock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

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