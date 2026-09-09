Zaplatila si místo u okénka v letadle, sedělo na něm cizí dítě. Otec odmítl přesednout a začal jí vyčítat, že je sobecká

Prázdniny vybízejí k cestování do dalekých krajů. Přestože je letecká doprava fascinující, dlouhé lety nepatří k oblíbeným. Stovky pasažérů jsou nekonečné hodiny namačkané v těsných sedadlech a protáhnout si ztuhlé tělo se dá
maximálně cestou na toaletu. Zajistit si alespoň malý komfort při cestování letadlem si chtěla dvaadvacetiletá žena. Rozhodla se, že se nechá alespoň rozptylovat zajímavým výhledem z okénka stroje. Jenže let nebyl tak hladký, jak se původně domnívala. Její místo v letadle bylo obsazené
Cestovatelka si myslela, že se na devítihodinový let dobře připravila. Vybrala si sedadlo u okénka, na kterém by se jí mohlo dobře sedět, zarezervovala si ho před letem a zaplatila. Těšila se, že díky tomu bude dlouhá cesta snesitelnější.
Jenže se pořádně spletla. Když totiž nastoupila do letadla a dorazila ke svému místu, nadšení ji opustilo. Na jejím místě se usadila malá holčička a vedle ní seděl její otec. Když mu žena ukázala palubní lístek, myslela si, že jí místo uvolní.
Moc nadšená nebyla, když se k tomu muž neměl. Argumentoval, že jeho dcera je přece jen dítě, a proto by žena měla projevit více pochopení a místa u okénka by se neměla domáhat. Navrhl jí, aby se usadila na sedadlo u uličky. Mladou
cestující taková reakce zaskočila. Přestože nebyla nadšená z toho, jak se situace vyvinula, udělala, co jí otec dítěte navrhl. Před samotným letem se ještě chtěla rozloučit s rodinou a zavolala jim. Zmínila se i o malém incidentu s místem. Když si dítě přesedlo, začalo plakat
Nečekala, že to odstartuje velmi
nepříjemných devět hodin vysoko nad oblaky. Rodina jí totiž rázně nabádala, aby si okamžitě o své místo řekla, protože na něj má právo, když si ho zaplatila. „Tak jsem požádala otce té dívky, aby si přesedli. napsala žena na sociální síti Reddit. Dítě začalo plakat a já jsem se cítila hrozně. Posadila jsem se na své místo u okýnka, holčička se přesunula doprostřed a její otec sedí na sedadle u uličky. Snažím se sedět opřená, aby dítě také vidělo z okénka,“ Zdroj fotografie: Freepik
Devítihodinový let probíhal v poněkud dusnější atmosféře a ženu trochu hryzalo svědomí.
„Ten otec měl jednu nebo dvě uštěpačné poznámky o tom, že chci sedět na svém místě. Tak nevím, zda já jsem ta špatná, že trvám na tom, že budu sedět dotázala se pak žena na sociální síti. Reakce přišly vzápětí a většina lidí se domnívala, že udělala dobře. na sedadle, které jsem si zaplatila,“ „Otec věděl, že sedadlo, na které posadil své dítě, není jeho. Přesto to udělal. Pokud chtěl, aby dítě mělo místo u okna, měl si o něj říct při rezervaci,“ napsal jeden z nich.
Zdroj:
DámskýDeník.cz
Autor:
Martina Ševčíková