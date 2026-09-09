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ÓČKO natáčí druhou sérii Naked Attraction: Známé osobnosti se odhalí v charitativním díle

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Unikátní dating show hudební televize Óčko o hledání lásky bez oblečení i bez přetvářky se vrací! Streamovací platforma prima+ již brzy uvede druhou sezónu Naked Attraction. Ta má podtitul „Holky to chtěj taky!“ a diváci se mohou těšit na dvojnásobek žen oproti první sérii a mezi adepty výrazně přibývá také mladší generace. Právě ta dnes hledá nové způsoby, jak navazovat skutečné vztahy ve světě, kde seznamování stále častěji probíhá online.
Diváci si seznamovací show oblíbili.

Diváci si seznamovací show oblíbili.

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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