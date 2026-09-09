Jsou pohodlnější než legíny. Tenhle italský kousek nosí ženy do práce i na dovolenou. Ovládl rok 2026

Existuje střih kalhot, ve kterém se cítíte skoro jako v pyžamu, a přesto v nich klidně vejdete do kanceláře i na letní terasu. Ženy kvůli němu odkládají legíny a v roce 2026 se z něj stal jeden z nejnošenějších kousků sezony. Má široké nohavice, vysoký pas a jméno, které si přineslo až z italských paláců.
Palác v názvu, volnost v každém kroku
Řeč je o palazzo kalhotách. Poznáte je na první pohled. Nohavice padají rovně od pasu až k zemi a nikde se nelepí na nohu. Střih je záměrně volný a vzdušný, takže noha má prostor a látka se při chůzi jemně vlní.
Samotné jméno odkazuje na italštinu a honosné paláce, po jejichž chodbách se kdysi procházely dámy v rozevlátých róbách. Právě z téhle představy širokého, splývavého střihu vzniklo pojmenování, které kalhotám zůstalo dodnes. Kousek se v módních cyklech vrací už desítky let a pokaždé nabídne totéž, tedy eleganci, která nesvazuje pohyb.
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Legíny mají jednu velkou přednost, a tou je volnost pohybu. Palazzo kalhoty ji nabídnou také, navíc ale vypadají upraveně i mimo gauč. Mají měkký pas, často s gumou nebo vázáním, takže ani po vydatném jídle netlačí a neškrtí v pase.
Hlavní rozdíl je ve vzhledu. V legínách vyrazí na pracovní schůzku málokdo, palazzo kalhoty tam ale projdou bez mrknutí oka. Dostanete stejné pohodlí a k tomu vzhled, který působí promyšleně a upraveně.
Není náhoda, že tenhle střih letí zrovna teď. Móda posledních sezon postupně smazává hranici mezi domácím a městským oblečením. Lidé chtějí kousky, ve kterých vydrží celý den bez nepohodlí a zároveň v nich nevypadají, jako by právě vstali z postele.
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Největší tahák palazzo kalhot je jejich všestrannost. Jeden jediný kus obléknete na spoustu příležitostí, stačí prohodit vršek a boty.
Jeden pár palazzo kalhot zvládne kancelář i posezení v kavárně, stačí prohodit vršek a boty. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Do kanceláře se k nim hodí košile zapravená do pasu, vypasovaná vesta nebo krátké sako. K moři si vezměte jednoduché tílko, háčkovaný top nebo lehkou košili a k tomu ploché sandály.
Pro rychlou představu, co k nim obléct podle příležitosti:
Příležitost Doporučené kousky Do kanceláře košile zapravená do pasu, vypasovaná vesta nebo krátké sako K moři jednoduché tílko, háčkovaný top nebo lehká košile, ploché sandály Přečtěte si také: Nahrazují džíny. Tenhle španělský hit se hodí do vedra i do kanceláře. Je hitem roku 2026
Velkou roli hraje vysoký pas. Ten zvýrazní linii pasu, bříško i boky nenápadně zakryje a nohám přidá na délce. Na podpatcích postava povyroste, v teniskách nebo balerínkách získá celý outfit ležérní nádech.
Rychlou zkratku ke sladěnému outfitu nabízí komplet, kde má vršek stejnou barvu i látku jako kalhoty. Takový set vypadá promyšleně, i když ho poskládáte během chvilky. Osobitost mu pak dodají doplňky. Sluneční brýle, hedvábný šátek nebo náramek zvednou celý look o třídu výš.
Vsaďte na len, viskózu a přírodní tóny
O tom, jak budou palazzo kalhoty vypadat a jak se v nich budete cítit, rozhoduje hlavně materiál. Na horké dny sáhněte po přírodních tkaninách. Len, bavlna i viskóza dobře dýchají a v jemných směsích se tolik nekrčí. Na večer se hodí hedvábí nebo satén s decentním leskem.
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Barvám vládnou tlumené přírodní tóny. Na jistotu zvolte béžovou, odstín slonové kosti nebo teplou čokoládovou, které se hodí ke všemu. Kdo chce vystoupit z řady, sáhne po vanilkové žluté nebo jemném vzoru se svislými proužky či drobným puntíkem. Takové vzory postavu navíc opticky protáhnou.
Vydrží víc než jedno léto
Palazzo kalhoty nejsou rozmar jedné sezony. Vracejí se pravidelně a rok 2026 jim přál obzvlášť, protože móda dnes dává přednost volnosti před upnutými střihy. Padnou drobným postavám i výraznějším křivkám a věk nehraje roli. Odpustí i den, kdy nemáte náladu na nic upnutého. Kdo si tu volnost jednou vyzkouší, sahá po těsných střizích čím dál míň.
Zdroje: https://www.kondice.cz/moda/moda-obleceni-novy-trend-2025-palazzo-kalhoty/, https://www.moda.cz/palazzo-kalhoty-jako-elegantni-zaklad-pro-letni-outfit-jak-vytvorit-5-jednoduchych-outfitu, https://www.lifee.cz/pohodlnejsi-nez-sukne-siroke-kalhoty-na-leto-2026-56e72, https://prozeny.blesk.cz/clanek/pro-zeny-trendy-moda/844771/jsou-pohodlne-jako-pyzamo-ale-vypadaji-elegantne-splyvave-kalhoty-jsou-hitem-sezony.html, https://www.iglanc.cz/modni-trendy/trendy-palazzo-kalhoty-siroke-kalhoty/