Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Luděk Sobota žije na místě, které si vysnil už jako kluk. Za zdmi jeho vily se ukrývá to, co už nikde jinde neuvidíte

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Herec Luděk Sobota spojil velkou část svého života s pražskými Malvazinkami. Jeho domov přitom nepřipomíná moderní rezidenci plnou nového vybavení. Prvorepubliková vila si i po rekonstrukci zachovala řadu původních prvků a ukrývá detaily, které připomínají její dlouhou historii.
Luděk Sobota žije na místě, které si vysnil už jako kluk. Za zdmi jeho vily se ukrývá to, co už nikde jinde neuvidíte

Luděk Sobota žije na místě, které si vysnil už jako kluk. Za zdmi jeho vily se ukrývá to, co už nikde jinde neuvidíte

Zdroj: nextfoto.cz
Reklama
Další články z EXTRAINFO.cz
Stačí tři malé rostliny a obyčejná miska. Tahle podzimní dekorace na hrob je letos hitem
Stačí tři malé rostliny a obyčejná miska. Tahle podzimní dekorace na hrob je letos hitem
Do sušičky přidejte věc, kterou běžně dáváte do pití. Už nikdy nebudete muset používat žehličku
Do sušičky přidejte věc, kterou běžně dáváte do pití. Už nikdy nebudete muset používat žehličku

Vytáhnete ze skříně košili nebo šaty a zjistíte, že jsou plné záhybů. Než začnete hledat žehličku, můžete...

Tuhle stranu houbičky používáme skoro automaticky. Na některé nádobí ale vůbec nepatří
Tuhle stranu houbičky používáme skoro automaticky. Na některé nádobí ale vůbec nepatří

Stačí otočit obyčejnou houbičku na nádobí a máte v ruce úplně jiného pomocníka. Právě hrubá strana však...

Neuvěříte, jak bydlí Dana Batulková. Její netradiční domov vyrazil dech všem fanouškům
Neuvěříte, jak bydlí Dana Batulková. Její netradiční domov vyrazil dech všem fanouškům

Místo moderní vily si Dana Batulková drží domov, ke kterému její rodinu váže dlouhá historie. Statek na...

Marta půjčila dceři peníze na nový byt. O pár týdnů později zjistila, že klíče od něj dostal někdo úplně jiný
Marta půjčila dceři peníze na nový byt. O pár týdnů později zjistila, že klíče od něj dostal někdo úplně jiný

Když ji dcera požádala o peníze na vlastní bydlení, Marta dlouho neváhala. Věřila, že jí pomáhá začít nový...

Tento článek byl publikován ze zdrojů EXTRAINFO.cz

Praktické rady pro zahradu, jednoduché recepty, péči o domov i chytré nápady, které se hodí v běžném životě. Inspirace pro každý den.

Všechny články tohoto autora →
EXTRAINFO.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.