Se synem si volá každý den, s Krausem mají oddělené bydlení. Chýlková popsala, jak vypadá její běžný

Když herečka v podcastu Hype-Cast prohodila, že s manželem „žijí odděleně“, bulvární titulky se psaly skoro samy. Jenže realita je mnohem prozaičtější a v jistém smyslu zajímavější než jakákoli spekulace o krizi. Chýlková si po letech ve vztahu s Krausem nastavila logistiku, která respektuje práci obou. Ona točí, hraje divadlo a pendluje po Praze. On si po covidu zvykl na venkov a zůstal tam. A mezi tím funguje něco, co sama popisuje jednoduše: těší se na sebe.
Angličtina jako ranní rituál
Pevným bodem dne Chýlkové není káva ani rozcvička, ale jazyková aplikace. Duolingo používá přes pět a půl roku, každý den, a v pořadu 7 pádů Honzy Dědka to sama označila za „závislost“. Ráno i večer plní lekce angličtiny, ne proto, že by se chystala do Hollywoodu, ale protože jí disciplína drží hlavu v chodu. Vaření naopak mezi její silné stránky nepatří, jak v rozhovoru pro Vlastu přiznala bez okolků. Na chalupě u Krause se tedy kuchyňské ambice řeší spíš pragmaticky.
Celý den po hodinách nerozepsala. Z toho, co v rozhovoru zmiňuje, ale vystupuje jasný vzorec: pevné návyky, minimum zbytečného chaosu a vědomá volba toho, čemu věnuje energii.
Oddělené bydlení, které žádným rozchodem není
Formulace „žijeme odděleně“ obletěla česká média letos v létě. Chýlková ji ale vzápětí pro server eXtra.cz opravila, šlo o nadsázku. Skutečnost je taková, že ona má pracovní zázemí v Praze a Kraus tráví většinu času na chalupě mimo hlavní město. Ona za ním dojíždí, kdykoli to rozvrh dovolí.
„Odděleně nežijeme,“ upřesnila následně s tím, že jde o důsledek pracovního vytížení, ne partnerského rozhodnutí. Popsala, že se na společný čas těší a že vztah funguje právě proto, že si oba nechávají prostor. Žádná dramatická gesta, žádné prohlášení o moderním modelu soužití. Prostě dvě dospělé bytosti, které vědí, co potřebují.
Syn na Bali, matka na telefonu
Každodenní hovory se synem Jáchymem mají jednoduchý důvod: část roku žije s partnerkou pocházející z Jávy na indonéském Bali. Telefon je přirozený most přes dvanáct tisíc kilometrů. Co přesně spolu probírají, Chýlková v rozhovoru pro Vlastu nerozvedla, ale z dřívějších vyjádření je zřejmé, že jde o intenzivní, nikoli formální kontakt. Matka a syn, kteří si mají co říct.
Temná role v seriálu o sektě
Vedle civilního soukromí Chýlková otevřela i profesní kapitolu, která je od chalupářské pohody na hony daleko. V šestidílném seriálu My nejsme sekta pro platformu Prima+ hraje postavu jménem Petra, ženu vtaženou do manipulativního společenství. Projekt, který Prima oficiálně představila letos v červnu, se volně inspiruje reálnými případy a zkoumá hranici mezi pachatelem a obětí.
Sama herečka k tématu řekla, že je důležité mluvit o tom, co způsobí, že se člověk stane součástí takového společenství, osamělost, celoživotní hledání odpovědí. Seriál Prima zařadila do podzimní programové nabídky 2026, přesné datum premiéry ale zatím nezveřejnila.
Skif, jóga a umění nechat si volno
Fyzickou kondici Chýlková udržuje po svém. Loni v létě ji kolegyně Pavla Beretová přemluvila k veslování na skifu, v pražské loděnici na Vltavě, s trenérem, na vratkém jednomístném člunu. Po každé hodině prý měla pocit „jako z prázdnin“. K tomu jóga, chůze a hlavně ochota nechat volný den skutečně volným. Žádný hustý rozvrh, žádná produktivita za každou cenu.
Kdo ji chtěl vidět naživo ještě před podzimní seriálovou premiérou, měl poslední šanci na Letní scéně Divadla Ungelt v Praze na Hradčanech. Jak si totiž Redakce VIPŽivot všimla, inscenace Švýcarsko běžela do 2. září, začátek ve dvacet hodin.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Daniela Linhartová