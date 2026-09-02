Každá druhá žena pere ložní prádlo úplně špatně. Stačí se podívat na otáčky a teplotu na pračce

Praní ložního prádla je něco jako umění. Zdá se, že někteří lidé vlastní minimálně kouzelnou pračku, a vždy tak mají
perfektně čisté a měkounké povlečení, které voní svěže jako jarní ráno. Jiní i přes veškerou snahu končí s povlečením, které vypadá zašle a působí spíše jako smirkový papír. Rozdíl často spočívá v detailech praní, jak píše web Cleany. Jak často byste měli prát ložní prádlo?
Je rozšířeným omylem, že ložní prádlo je třeba prát stejně často, jako si měníme oblečení. Příliš
časté praní totiž může vést k předčasnému opotřebení. V ideálním případě by se mělo měnit jednou týdně. Tato frekvence zajišťuje, že se v něm nebudou nadměrně hromadit oleje, odumřelé kožní buňky a nečistoty, které mohou dráždit pokožku a narušovat spánek. Zdroj fotografie: Pixabay Přizpůsobením frekvence praní, nastavení teploty a odstřeďování pračky můžete své oblíbené ložní prádlo zachovat dlouho v perfektním stavu. Jak na správnou teplotu
Mnozí se domnívají, že horká voda je na zničení bakterií a zajištění čistého ložního prádla tou nejlepší volbou.
Vysoké teploty však mohou být spíše škodlivé než prospěšné. Praní povlečení při teplotách nad 40 °C může způsobit rychlejší rozklad vláken, což vede k jejich vyblednutí a srážení. Navíc jde o postup šetrnější k životnímu prostředí i k vaší peněžence – nižší teploty totiž vyžadují méně energie, čímž snižují uhlíkovou stopu vaší domácnosti. Při odstřeďování zvolte šetrnější nastavení
Razantnost cyklu odstřeďování může podle webu
CosyWorld také výrazně ovlivnit životnost vašeho ložního prádla. Vysoké otáčky sice vedou k rychlejšímu schnutí, ale mohou také příliš namáhat vlákna tkaniny. To časem vede ke ztenčení materiálu a k jeho roztržení (často k tomu dochází podél švů). Zdroj fotografie: Pixabay Chyby, které při praní prádla dělá každá 2. hospodyňka. A určitě i vy.
Pro ložní prádlo je vhodný mírnější cyklus odstřeďování, přibližně 800 otáček za minutu. Snižuje mechanické namáhání tkaniny a
zároveň účinně odstraňuje přebytečnou vodu. A samotné schnutí na sušáku navíc o moc delší není. A co dělat v případě, že používáte sušičku? V takovém případě zvolte nízké nastavení teploty a vyjměte z ní prádlo ještě ve chvíli, kdy je mírně vlhké. Pak ho jen rychle dosušte na vzduchu. Budete tak mít jistotu, že jste vlákna nijak neponičili. Na webu adbz jsme také radili, jak správně prát ručníky.
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Jana Šrámčíková