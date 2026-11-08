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Jí váš pes vlastní exkrementy? Lze tomu zabránit

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Dennívýzva
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Když se člověk podívá na zahradu a vidí psa, jak v trávě něco jí, je to podivné. Pokud se podívá blíž a zjistí, že si pes pochutnává na vlastních exkrementech, je to až nechutné. U psů ale nic takového až tak neobvyklé není. Koprofágie je dokonce mnohými považována za zcela běžný zvyk. V podstatě je i z hlediska psího zdraví neškodný. Nicméně to nic neubírá na jeho nechutnosti. Proč to pejsci dělají a jak tomuto zvyku zamezit? To vám prozradíme v následujících řádcích.
Pes jí exkrementy

Pes jí exkrementy

Zdroj: Chat day
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 08.11.2026 00:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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