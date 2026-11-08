Jí váš pes vlastní exkrementy? Lze tomu zabránit

Když se člověk podívá na zahradu a vidí psa, jak v trávě něco jí, je to podivné. Pokud se podívá blíž a zjistí, že si pes pochutnává na vlastních exkrementech, je to až nechutné. U psů ale nic takového až tak neobvyklé není. Koprofágie je dokonce mnohými považována za zcela běžný zvyk. V podstatě je i z hlediska psího zdraví neškodný. Nicméně to nic neubírá na jeho nechutnosti. Proč to pejsci dělají a jak tomuto zvyku zamezit? To vám prozradíme v následujících řádcích.
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Jaké jsou důvody pojídání exkrementů?
Našli bychom jich hned několik. Jedním z. nich může být například nekvalitní strava. Pes prostě nemá pestrou stravu, a tak si ji okoření o svou vlastní dobrotu. Někteří pejsci to mohou dělat také z hladu. Případně mohou stát za pojídáním exkrementů také paraziti, případně některé léky na předpis. Další důvodem pojídání vlastních hovínek může být i nuda. Stejně tak to může pejsek dělat ze stresu. Na vině může být i izolace zvířete.
Proč se vyplatí zabránit konzumaci exkrementů?
Hlavně z toho důvodu, že v exkrementech mohou být obsažené nejrůznější toxiny a viry. Zdravotní riziko je tedy poměrně velké. Rozhodně není od věci výkaly v pravidelných intervalech z pozemku odstraňovat, aby k nim pejsek neměl přístup. To samé ostatně děláme i při procházce se psem, kdy exkrementy ihned odstraňujeme za pomocí sáčku.
Foto: Chat Day
Zabránit psovi v pojídání exkrementů lze různě
Jak jsme již zmínili, výkaly je třeba odstraňovat. Pokud jdeme na procházku, musíme psa držet zkrátka, aby se nepřibližoval k exkrementům jiných pejsků. Jestliže pes pojídá výkaly z nudy, není od věci vzít s sebou na procházku hračku. Pokud bude pejsek aktivní, na nějaké pojídání exkrementů nebude mít chuť. Důležitý je pochopitelně také nákup kvalitní stravy pro psy.
Zdroje info: Autor, https://www.hillspet.cz/dog-care/behavior-appearance/why-do-dogs-eat-poop,https://honey.nine.com.au/pets/why-puppies-and-dogs-eat-poo-and-what-to-do-about-it-dr-katrina-warren-expert-advice-exclusive/047164c0-7a04-4709-9487-ce10764042cc, https://www.hillspet.cz/dog-care/behavior-appearance/why-do-dogs-eat-poop
Náhledové foto: Chat Day
The post Jí váš pes vlastní exkrementy? Lze tomu zabránit first appeared on Naše zahrada.