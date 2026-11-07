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Využití aktivního uhlí v zahradě: dezinfikuje půdu i zahradní jezírko

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Majitelé zahradních jezírek znají aktivní uhlí velmi dobře, protože se používá k čištění vody. Jeho použití je však mnohem univerzálnější. Díky svým čisticím schopnostem se používá jako přísada do substrátů, a tak zabraňuje výskytu některých chorob. Ovšem pozor, zahradnické aktivní uhlí nepoužíváme jako léčivo. Jedná se o dva produkty, které se liší technologií výroby.
Zemina

Zemina

Zdroj: Foto: Unsplash.com
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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