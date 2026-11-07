Využití aktivního uhlí v zahradě: dezinfikuje půdu i zahradní jezírko

Majitelé zahradních jezírek znají aktivní uhlí velmi dobře, protože se používá k čištění vody. Jeho použití je však mnohem univerzálnější. Díky svým čisticím schopnostem se používá jako přísada do substrátů, a tak zabraňuje výskytu některých chorob. Ovšem pozor, zahradnické aktivní uhlí nepoužíváme jako léčivo. Jedná se o dva produkty, které se liší technologií výroby.
Zahradnické aktivní uhlí
Vyrábí se z přírodních složek, jako je dřevo, bambus, juka, ovocná semena, ořechové skořápky, rašelina, hnědě i černé uhlí. Tyto složky prochází karbonizací při teplotě 500 až 800 °C, bez přístupu vzduchu nebo s pouze jeho minimálním množstvím. Hlavní složkou zahradnického uhlí je převážně uhlík v amorfní formě a jemný krystalický grafit. Obsaženy mohou být též popel či oxid křemičitý.
Dezinfekce půdy
Aktivní uhlí zabraňuje rozvoji patogenů v zahradnických substrátech. Takto dochází k předcházení půdních chorob, čímž snižujete pravděpodobnost odumíraní sazenic či hnilobu kořenů. Proto je vhodné přidávat aktivní uhlí do substrátů určených pro výsev a sadbu. Stačí jedna čajová lžička na litr substrátu. Uhlí pomáhá také lepšímu zakořenění rostlin. V neposlední řadě likviduje zápach zeminy pokojových rostlin.
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Pomoc při řezu rostlin
Někdy je zapotřebí odřezat nemocné či napadené části rostliny. Aby se řezná rána co nejdříve vzpamatovala, vysušila a zahojila, můžete k tomu použít právě aktivní uhlí. Výhodou je, že se dá použít na všechny části rostlin: listy, hlízy, oddenky, cibule, kořeny aj. Kromě toho, že pomůže řeznou ránu vysušit, chrání ji též před infekcemi.
Aktivní uhlí čistí vodu
Z tohoto důvodu se používá k čištění zahradních jezírek i akvárií. Uhlí odstraňuje škodlivé látky, které vznikají při rozkladu organické hmoty. Konkrétně se jedná například o jedovatý sirovodík. Vyčistí vodu od tříslovin, jenž barví vodu, chloru, pesticidů a těžkých kovů. Aktivní uhlí také zabraňuje rozvoji řas.
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The post Využití aktivního uhlí v zahradě: dezinfikuje půdu i zahradní jezírko first appeared on Naše zahrada.