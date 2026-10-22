Vybíráte pelíšek pro psa? Záleží na velikosti, věku i oblíbené poloze

Pes může spát a odpočívat více než polovinu dne, proto potřebuje pohodlné místo, které mu poskytne klid a pocit bezpečí. Při výběru správného pelíšku nestačí sledovat pouze rozměry či vzhled. Důležitá je také oblíbená poloha psa, jeho věk, zdravotní stav a v neposlední řadě také materiál pelíšku. Jak se v nabídce zorientovat, radí odborník ze Super zoo Robert Schemmer.
Pelíšek není jen na spaní
Když se řekne pelíšek, většina lidí si ho spojuje především se spánkem. Pro psa je však také místem odpočinku, regenerace a uklidnění. Dospělý pes může spát nebo odpočívat 12 a více hodin denně, štěně dokonce 18 hodin. O něco více času na regeneraci potřebují také velká a obří plemena.
„Vlastní prostor dává psovi pocit bezpečí a jistoty a pomáhá snižovat stres. Když je ve svém pelíšku, měli bychom respektovat, že si chce odpočinout. To platí zejména v domácnostech s malými dětmi, které mají tendenci psa hladit, objímat nebo se k němu přitulovat i tehdy, když potřebuje klid. Je proto potřeba jim to citlivě vysvětlit,“ vysvětluje Robert Schemmer.
Mnozí majitelé dovolí psovi odpočívat na pohovce nebo v posteli. Ani v takovém případě by však neměl zůstat bez vlastního pelíšku. Pohovka je společným prostorem domácnosti, zatímco pelíšek patří pouze psovi a měl by mu být k dispozici vždy, když se chce stáhnout do bezpečí.
„Pes může ležet i na gauči, pokud to majiteli vyhovuje. Zároveň je však dobré, aby měl své místo, kde ho nikdo nebude rušit. Kvalitní a pohodlný pelíšek může být pro psa nakonec přitažlivější než postel či pohovka,“ říká odborník.
Důležitá je i poloha při spánku
Při výběru správného pelíšku je třeba sledovat především to, jak pes nejraději odpočívá. Někteří psi spí schoulení do klubíčka, jiní leží na boku, na břiše nebo na zádech. Pes by se měl do pelíšku pohodlně vejít v každé ze svých oblíbených poloh a neměl by se v něm cítit stísněně. „Při výběru pelíšku neplatí, že čím větší, tím lepší. Mnozí psi mají rádi pocit, že jsou z jedné nebo více stran chráněni. Příliš velký otevřený prostor jim proto nemusí poskytovat pocit bezpečí,“ upozorňuje Robert Schemmer.
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Boudy nejsou jen pro kočky
Psům, kteří se rádi schoulí nebo si podkládají hlavu, obvykle vyhovují měkké pelíšky se zvýšenými bočnicemi. Matrace poskytují více prostoru k protažení a často se vyrábějí i v rozměrech vhodných pro velká a obří plemena. Menší nebo bázlivější psi mohou preferovat boudy a iglú, které jim připomínají bezpečný úkryt. Do venkovního prostředí, například pod zastřešenou terasu nebo altán, lze zvolit odolnou plastovou vanu doplněnou dekou nebo vhodnou výplní. Nabídku pelíšků rozšiřují také chladicí nebo vyhřívací podložky.
Foto: Se svolením Super zoo
Starší pes potřebuje oporu a snadný přístup
Věk a zdravotní stav psa mají při výběru pelíšku zásadní význam. Pro starší psy a zvířata s onemocněním kloubů, páteře nebo pohybového aparátu jsou vhodné ortopedické matrace, které rovnoměrně rozloží jejich váhu a poskytnou tělu stabilní oporu. „Materiál by se pod psem neměl rychle proležet a zploštit. To je důležité zejména u velkých a těžkých psů. Doporučuji proto si pelíšek prohlédnout osobně, otestovat jeho pevnost hmatem a poradit se s prodavačem v obchodě s chovatelskými potřebami, podobně jako při výběru matrace pro člověka,“ radí Robert Schemmer.
Pro psa s omezenou pohyblivostí může být problémem vysoký okraj. Vhodnější je proto nízký pelíšek nebo matrace, do které se snadno dostane a ze které dokáže bez námahy vstát. Štěně naopak potřebuje odolný pelíšek, který se snadno udržuje. Je třeba počítat s tím, že může materiál okousat nebo ho znečistit. První pelíšek zároveň nemusí mít rozměry, které bude pes potřebovat v dospělosti. Důležité je však vytvářet návyk již od začátku a učit štěně, že jde o jeho klidné místo k odpočinku.
Pratelný potah usnadní údržbu
Pes si do pelíšku přinese prach i nečistoty z venkovního prostředí, musíme také počítat s línáním. Praktickou volbou je proto pelíšek se snímatelným a pratelným potahem, který nezadržuje pachy a snadno se udržuje. Pomáhá také pravidelné vysávání, odstraňování nečistot a praní podle pokynů výrobce.
Při čištění je třeba mít na paměti, že pes má mnohem citlivější čich než člověk. Silně parfémované prací prostředky nebo aviváž mu mohou vadit. Vhodnější jsou šetrné přípravky určené pro domácnosti s domácími mazlíčky.
Ideální místo je s výhledem na rodinu
Útočiště by mělo být umístěno tam, kde psa nebude rušit neustálý pohyb členů domácnosti. Nemělo by však být zcela izolované, protože většina psů chce i během odpočinku vnímat, co se kolem nich děje. „Ideální je klidnější místo u zdi, odkud může pes sledovat dění v domácnosti. Pelíšek by neměl stát v místě, kde je kolem něj neustálý pohyb,“ radí Robert Schemmer.
Ve větším bytě nebo rodinném domě je vhodné vytvořit psímu parťákovi více míst k odpočinku, zejména v místnostech, kde rodina tráví nejvíce času. Pes tak může zůstat nablízku, ale zároveň má vždy k dispozici svůj vlastní klidný a bezpečný prostor.
Zdroje info: Autor, Robert Schemmer
Náhledové foto a fotogalerie: Se svolením Super zoo
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