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Vybíráte pelíšek pro psa? Záleží na velikosti, věku i oblíbené poloze

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Pes může spát a odpočívat více než polovinu dne, proto potřebuje pohodlné místo, které mu poskytne klid a pocit bezpečí. Při výběru správného pelíšku nestačí sledovat pouze rozměry či vzhled. Důležitá je také oblíbená poloha psa, jeho věk, zdravotní stav a v neposlední řadě také materiál pelíšku. Jak se v nabídce zorientovat, radí odborník ze Super zoo Robert Schemmer.
Pelíšek pro psy

Pelíšek pro psy

Zdroj: Super Zoo
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 22.10.2026 14:01

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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