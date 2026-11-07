Šafrán možná znáte jako jedno z nejdražších koření. Věděli jste ale, že si ho můžete vypěstovat i na své zahradě? Pravý šafrán najdete pod botanickým názvem Crocus sativus. Původně roste v oblastech s teplým, suchým létem a chladnější zimou – což je něco, co splňují podmínky počasí v České republice. Kromě toho, že ho použijete jako koření, se můžete těšit z jeho fialových květů.
Šafrán na české zahradě: zkuste si ho vypěstovat i na svém záhonu
Články z magazínu NašeZahrada.com potěší nejen všechny milovníky zeleně. Jsou určeny těm, kteří chtějí mít krásnou, zdravou a úrodnou zahradu bez ohledu na své zkušenosti nebo velikost pozemku. Najdete zde praktické rady, návody a inspiraci, ať už se staráte o zeleninové záhony, okrasné rostliny,...