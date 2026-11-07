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Šafrán na české zahradě: zkuste si ho vypěstovat i na svém záhonu

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Dennívýzva
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Šafrán možná znáte jako jedno z nejdražších koření. Věděli jste ale, že si ho můžete vypěstovat i na své zahradě? Pravý šafrán najdete pod botanickým názvem Crocus sativus. Původně roste v oblastech s teplým, suchým létem a chladnější zimou – což je něco, co splňují podmínky počasí v České republice. Kromě toho, že ho použijete jako koření, se můžete těšit z jeho fialových květů.
Šafrán na české zahradě: zkuste si ho vypěstovat i na svém záhonu

Šafrán na české zahradě: zkuste si ho vypěstovat i na svém záhonu

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 07.11.2026 12:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Naše zahrada

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