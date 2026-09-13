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Jednoduché, ovocné a chutné: Jahodové řezy s tvarohovým krémem

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Jahodové řezy s tvarohovou šlehačkou a červeným želé jsou letní moučník, který se peče rychle a mizí ještě rychleji. Piškotový korpus, krém ze zakysané smetany a šlehačky, čerstvé jahody a lesklé želé. Tohle je recept, který se vyplatí znát nazpaměť.
Obrázek na recept na jahodové řezy

Obrázek na recept na jahodové řezy

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na jahodové řezy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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