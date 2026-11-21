Když potřebuju rychle dostat na stůl něco teplého, sytého a bez dlouhého vymýšlení, tahle kuřecí směs s bramborovými dukáty bývá jedna z jistot. U nás doma se drží už delší dobu: suroviny jsou obyčejné, příprava nezabere půl večera a díky troše sójové omáčky a škrobu vznikne šťavnatý základ, který není suchý ani planý. Stačí mít v lednici kousek pórku a jednu kapii a večeře je v podstatě rozhodnutá.
Na tomhle jídle je příjemné hlavně to, že se dá snadno ohnout
podle situace. Kuřecí směs snese rýži, hranolky i , což už jsem doma párkrát vyzkoušela, když nebyl čas na nic složitějšího. Tentokrát jsem sáhla po bramboráčky bramborových dukátech. Jsou zvenku opečené, uvnitř měkké a ze směsi k sobě pustí přesně tak, jak mají. Jen jedna věc se vyplatí hlídat: maso na začátku nepřetáhnout. omáčku Krátce zatáhnout, podusit a zahustit až úplně na konci. Recept na rychlou kuřecí směs s bramborovými dukáty
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení a opékání: 30 minut Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu 500 g kuřecích prsou 800 g brambor 1 ks větší cibule 1/2 ks pórku 1 ks červené kapie 2 lžíce sójové omáčky 1 lžička koření na kuřecí směs nebo jemně pikantního koření 2 lžíce oleje 1 lžíce bramborového škrobu 3 lžíce vody sůl dle chuti pepř dle chuti Postup přípravy kuřecí směsi s bramborovými dukáty
1. Brambory oloupejte a nakrájejte na silnější kolečka, případně menší dukáty. Přesuňte je do mísy, zakápněte
olejem, lehce osolte a promíchejte. Rozložte je na plech s pečicím papírem a pečte při 200 °C zhruba 25 až 30 minut. V polovině pečení je otočte. Zatím si nachystejte maso
2.
Kuřecí prsa nakrájejte na proužky, osolte, opepřete a promíchejte se sójovou omáčkou a kořením. Pokud zrovna nespěcháte, nechte je pár minut odležet. Když na to není čas, nic zásadního se nestane.
3. Ve větší pánvi rozehřejte lžíci oleje a dejte na něj nadrobno nakrájenou
cibuli. Dvě až tři minuty úplně stačí, má jen zesklovatět a rozvonět se. Bez toho je směs plošší, aspoň mně to tak připadá. Foto: Cooky.cz, Pečené bramborové dukáty
4. Přidejte ochucené
kuřecí maso a zprudka ho opečte ze všech stran. Cílem je maso zatáhnout, ne vysušit. Jakmile zbělá a místy začne lehce zlátnout, stáhněte plamen.
5. Do pánve přidejte nakrájený
pórek a kapii. Podlijte několika lžícemi vody, přiklopte a nechte krátce dusit, asi 5 až 7 minut. Zelenina má změknout, ale pořád by měla zůstat trochu čitelná, ne se rozpadnout.
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6. V hrnečku rozmíchejte
škrob ve 3 lžících vody a nalijte ho do pánve. Promíchejte a ještě minutu nebo dvě provařte. Omáčka jemně zhoustne a obalí maso i zeleninu.
7. Směs ochutnejte a případně dosolte, nebo přidejte pár kapek
sójové omáčky. S kořením je lepší nezačínat příliš zostra, protože některé směsi bývají slané samy o sobě. Doladit se dá vždycky až na konci. Foto: Cooky. cz, Finální dochucení si nechte až na konec, některé směsi jsou už slané.
8. Hotové
bramborové dukáty vyndejte z trouby a nechte je krátce stát, stačí minuta. Podávejte je hned s horkou kuřecí směsí. Pokud něco zůstane, směs uložte do lednice a snězte nejlépe druhý den, ideálně s čerstvou přílohou. Ještě pár poznámek k obměnám a podávání Jestli chcete dukáty křupavější, nechte mezi nimi na plechu trochu místa. Když leží těsně u sebe, spíš se dusí než opékají. Do směsi můžete přidat i žampiony, kukuřici nebo kousek cukety. Já se většinou držím pórku a kapie, protože chuťově to úplně stačí. Když směs příliš zhoustne, přilijte lžíci až dvě vody. Pokud je řídká, pomůže ještě malé množství škrobu rozmíchaného zvlášť.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková