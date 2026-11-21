Po vánočkách, buchtách a všem tom cukroví jsem se doma pustila ještě do vánočního polena. Upřímně, trochu jsem se ho obávala. Kamarádka jej peče už léta, tak jsem se do toho pustila. Tenhle moučník má v sobě cosi slavnostního, skoro cukrářského, takže člověk nechce nic pokazit. Nakonec se ukázalo, že základ je docela prostý: krátce pečená kakaová roláda, stočená hned za tepla, a k ní karamelový krém, který ji zvláční a dodá jí tu správnou sváteční chuť.
má uvnitř jemný Dezert máslový krém se salkem a kapkou rumu, zvenku tmavší čokoládový krém. Do něj se potom vidličkou snadno vytáhne kresba kůry. Drobná věc, ale z obyčejné rolády je najednou poleno, ne jen další sladký řez na tácu.
Můj tip zní: Roládu stočte opravdu hned po upečení, dokud je ještě teplá a poddajná. Když zůstane vychládat rozložená, začne křehnout a při dalším balení může popraskat. Já ji po vytažení z trouby lehce popráším moučkovým cukrem, zabalím i s papírem a nechám ji v klidu dojít na lince. Vánoční poleno má kořeny ve francouzské tradici
Vánoční poleno, francouzsky Bûche de Noël, není jen hezky nazdobená roláda na sváteční stůl. Receptové materiály cukrářky Mirky van Gils Slavíkové připomínají, že tradice polena se pojila už se zimním slunovratem a symbolicky měla chránit dům i přinášet hojnost. Skutečné dřevo se později přesunulo do cukrářské podoby a vznikl dezert, který dnes známe jako stočený piškotový plát upravený tak, aby připomínal kus kmene. Recept na vánoční poleno s karamelovou náplní
Počet porcí: asi 10-12 kousků Ingredience pro přípravu Korpus na roládu 5 ks vajec 150 g třtinového cukru 150 g polohrubé mouky 30 g kakaa 1 lžíce slunečnicového oleje špetka soli moučkový cukr na posypání Karamelový krém 250 g másla 200 g karamelového salka 1 lžička rumu Čokoládový krém na potření 250 g másla 100 g bílého salka 100 g rozpuštěné a vychlazené čokolády 4 lžíce smetany Zdobení cukrářské ozdoby podle chuti moučkový cukr na zasněžení rozmarýn nebo snítka jehličí jen jako dekorace mimo přímou konzumaci Postup přípravy vánočního polena s karamelovým krémem
1. Připravte si plech a vyložte ho
pečicím papírem. Troubu nastavte na 180 °C, horní a dolní ohřev, bez horkovzduchu. U piškotového těsta se nevyplatí hledat stěrku až ve chvíli, kdy je vyšleháno, takže si raději všechno nachystejte předem.
2. Do větší mísy rozklepněte
vejce a přisypte třtinový cukr. Šlehejte několik minut, až vznikne světlá a hustá pěna. Když je základ dobře našlehaný, roláda zůstane vláčnější a při stáčení se s ní pracuje o poznání lépe.
3. V menší misce promíchejte
polohrubou mouku, kakao a sůl. Suchou směs potom po částech opatrně zašlehávejte nebo ještě lépe vmíchávejte do vaječné pěny. Nakonec přidejte slunečnicový olej, těsto díky němu nebude tak suché.
4. Těsto rozetřete na plech do rovnoměrné vrstvy. Zbytečně se s tím nemažte dlouho, pěna by mohla spadnout. Pečte v předehřáté troubě asi
8 až 9 minut, dokud je plát pružný a na povrchu už nepůsobí syrově.
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5. Upečený plát hned po vytažení lehce posypte
moučkovým cukrem. Potom ho opatrně srolujte i s papírem a nechte úplně vychladnout. Tady se láme chleba, protože správně stočený teplý plát se později nebude tolik bránit. Připravte karamelový krém
6. Změklé
máslo vyšlehejte dohladka, po částech přidávejte karamelové salko a nakonec vmíchejte rum. Krém má být jemný, pevnější, ale pořád dobře roztíratelný.
7. Na vrchní potření vyšlehejte druhou dávku
másla, přidejte bílé salko a potom také rozpuštěnou vychlazenou čokoládu promíchanou se smetanou. Tenhle krém bývá hutnější, což je na vytvoření povrchu polena spíš výhoda.
8. Vychladlou roládu pomalu rozbalte. Potřete ji
karamelovým krémem, jen ne úplně ke krajům, protože náplň by při stáčení zbytečně utíkala ven. Pak roládu znovu sviňte, pevně, ale bez násilí.
9. Hotovou roládu seřízněte na jednom nebo na obou koncích šikmo. Odříznuté části přiložte z boku jako větve a přichyťte je trochou druhého krému. Tím dostane moučník podobu skutečného
vánočního polena.
10. Celý povrch potřete
čokoládovým krémem. Vidličkou nebo špičkou nože do něj vytáhněte rýhy podobné kůře stromu. Není potřeba honit přesnou souměrnost, lehce nepravidelný povrch vypadá naopak přirozeněji. Foto: Cooky.cz, Roládu stáčejte za tepla, jinak se vám bude lámat.
11. Nakonec poleno ozdobte podle nálady. Stačí trochu
moučkového cukru jako sníh, pár drobných cukrářských ozdob nebo jednoduché větvičky rozmarýnu. Před krájením dejte moučník alespoň na 2 hodiny do chladu. Skladujte ho v lednici a nejlepší bývá, když má čas odležet se do druhého dne. Foto: Cooky.cz, Dezert lze zdobit dle vlastní fantazie. Ještě pár rad na závěr k vánočnímu polenu Pokud je krém příliš měkký, uložte ho na 10 až 15 minut do lednice a teprve potom pokračujte. Čokoládu do vrchního krému nechte před vmícháním zchladnout. Teplá čokoláda by povolila máslo a krém by hůř držel tvar. Roládu krájejte nožem namočeným v horké vodě a otřeným dosucha. Řez pak bude čistší a krém se nebude tolik táhnout.
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková