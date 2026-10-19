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Jedna cesta, tři lístky. Pražské přestupy bývaly placená disciplína

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Před červnem 1996 potřeboval cestující při přestupu v pražských tramvajích a autobusech nový jednotlivý lístek. Srovnáváme celou cestu a oddělujeme předplatní kupony.
Žlutá tramvaj linky 22 a cestující na Malostranském náměstí v Praze.

Žlutá tramvaj linky 22 a cestující na Malostranském náměstí v Praze.

Zdroj: Infrogmation / Wikimedia / CC BY-SA 4.0 / zmenšeno
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 19.10.2026 17:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Retro Radar

RetroRadar.cz se vrací do minulých desetiletí prostřednictvím předmětů, zvyků a zážitků, které kdysi patřily k běžnému životu. Připomíná dětství a školní léta, televizní pořady a hudbu, dobovou techniku i svět sběratelství. Nezůstává přitom jen u nostalgického vzpomínání. Články vysvětlují, jak...

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Jedna cesta, tři lístky. Pražské přestupy bývaly placená disciplína