Bývalý sparťan Řezníček o divokých začátcích v Příbrami. Pít začal už v dorostu, po výplatě hrál automaty

Šestatřicetiletý útočník ještě nedávno počítal s tím, že kariéru dohraje v Brně. Klub mu po sestupu do druhé ligy sdělil, že by bylo lepší skončit, a on to bez odporu přijal. Když se Brnu nedařilo, už nevěřil, že se dostane do Klubu ligových kanonýrů. Nakonec odešel do Dukly Praha a stý ligový gól vstřelil v jejím dresu.
Herna na každém rohu a peníze od pana Starky
Řezníček začínal v Příbrami a sám ji popisuje jako hornické město, kde se po tréninku chodilo na kafe, na pivo a do baru. „Ta doba taková byla. Bylo to normální,“ vzpomíná. Hráči podle něj dostávali peníze od pana Starky a herna stála na každém rohu.
Nemluví jen za sebe. Jmenuje i bývalé spoluhráče Kuliče a Otepku, kteří si podle něj tím vším prošli taky. Za závislého gamblera se nepovažuje. Automaty si podle vlastních slov zahrál po výplatě a celé to prý nebylo tak hrozné, jak by se mohlo zdát.
S alkoholem to bylo vážnější. „Pití, to bylo už od dorostu,“ přiznává útočník a k tomu přidává diskotéky a honění holek. Celé to shrnuje větou, že Příbram takhle prostě fungovala.
Proč by svou kariéru nevyměnil ani dnes
Sto ligových gólů nastřílel Řezníček skoro celé v klubech, které nepatřily k těm nejambicióznějším. Prošel Mladou Boleslaví, Českými Budějovicemi, Spartou, Plzní, Olomoucí a Teplicemi. V zahraničí to zkusil jen krátce: za belgický Lokeren nastoupil ke čtyřem zápasům.
Otázku, kam by to dotáhl, kdyby fotbalu dával všechno, si podle svých slov kladl. Odpověď má ale jasnou. „Ničeho nelituju. Kdybych se choval jinak, neměl bych teď, co mám,“ říká. Tou větou obhajuje přesně ten styl života, který mu nálepku potížisty vynesl.
Čtyři Jurečkovy góly v posledním kole ho připravily o korunu
Mluvit o tom mu dělá potíže. V minulé sezoně přišel o titul krále střelců až v posledním kole, kdy ho předstihl slávista Václav Jurečka. Ten v jediném utkání nastřílel čtyři góly.
Řezníčkovi přišlo, že je Jurečka dal strašně lehce. Podle něj dvakrát oběhl bránu, vrátil se do vápna a zase tam stál sám. On sám měl při každém náběhu dva obránce za zády. Korunu krále střelců řadí vedle reprezentace mezi jediné dvě věci, které mu v kariéře chybí, a proto ta ztráta bolela.
Ten den skončila nezdarem i jeho týmová sezona, protože Brno sestoupilo.
Smlouva v Dukle platí rok, potom možná práce a fotbal v Rakousku
Hrát chce dál. S Duklou podepsal roční smlouvu a sám ji označuje za jedno ze svých posledních ligových angažmá. Jestli ho klub bude chtít udržet i potom, zatím neví.
Pro případ, že by v Dukle skončil, už pár možností zvažuje. Mluví o nižší soutěži doma, nebo o tom, že by šel do práce a vedle ní hrál fotbal v Rakousku.